Un policia fora de servici deté el lladre de la bossa d'una dona asseguda en una terrassa

El robatori es va produir aquest dimecres, sobre les quatre de la vesprada, quan el policia franc, després d'eixir d'un establiment comercial a Paterna, va observar al jove corrent i diverses persones darrere d'ell cridant "pareu al lladre".

Tot seguit, l'agent va perseguir al sospitós, identificant-se com a policia a viva veu i indicant-li en reiterades ocasions que es detinguera, encara que aquest va fer cas omís, informa Prefectura en un comunicat.

Al final va aconseguir donar-li abast a l'altura de la passarel·la que uneix els barris de Valterna i Terramelar, però el jove es va resistir i va arribar a escometre contra el policia fins a causar-li una lesió en la monyica i el colze esquerre per la qual va haver de rebre assistència sanitària.

L'agent fora de servici va informar al sospitós de la seua detenció i va alertar el 091 per a demanar suport, després del que van acudir dos patrulles. Altres dos policies van escorcollar al jove, que també va arremetre contra ells propinant-los patades i manotades que els van provocar diverses contusions per les quals van ser atesos. No obstant açò, van aconseguir recuperar la bossa que havia robat minuts abans.

Després de les perquisicions, els investigadors van esbrinar que el lladre s'havia acostat a la terrassa d'un bar, on la víctima prenia alguna cosa amb uns amics, per a preguntar-li si podia agafar una de les cadires que es trobaven apilades. Aleshores les va moure bloquejant la porta d'eixida de la terrassa i va aprofitar un moment en el qual la dona es marxava, amb el mòbil en una mà i la bossa en l'altra, per a donar l'estiró a la bossa i fugir ràpidament.

Ella, davant la força amb la qual li va arrabassar la bossa, va caure al sòl d'esquena i es va colpejar amb força, per la qual cosa va haver de ser traslladada a un centre sanitari. La caiguda també va fer que es fracturara el seu telèfon.

Per tot açò, el jove d'origen espanyol està arrestat com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i atemptat a agents de l'autoritat. Té antecedents i ja ha passat a disposició judicial.