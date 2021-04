El TSJCV suspén cautelarment el tancament d'establiments dedicats al joc

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictat aquest dijous un acte pel qual acorda suspendre cautelarment el tancament de bingos, casinos i altres establiments dedicats al joc i activitats recreatives d'atzar, acordat per la Generalitat en el marc de les mesures per a fer front a la pandèmia de coronavirus.

Els magistrats no aprecien que la reobertura d'aquests locals, amb les condicions i restriccions a l'activitat que ja va fixar la pròpia administració autonòmica el 5 de desembre del passat any, "vaja a produir pertorbació greu dels interessos generals", donada la situació epidemiològica actual, amb un nivell d'alerta 1 o de risc baix, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

El tribunal, sense entrar en el fons de l'assumpte, ha estimat així les mesures cautelars sol·licitades per una associació d'empresaris del sector -l'Associació de casinos de joc de la ComunitatValenciana- contra la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del passat 9 d'abril sobre mesures sanitàries contra la Covid-19.

La Sala no troba en eixa resolució administrativa "justificació ni motivació suficient per a mantindre la mesura de tancament" en la situació actual, "sense perjuí de possibles situacions futures diferents que determinen que l'administració adopte les mesures precautòries que considere adequades".

Els magistrats recorden que el manteniment del tancament difereix del tractament fixat per a aquest tipus d'establiments per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que contempla el possible tancament i la suspensió d'activitat del sector de forma temporal solament en el nivell d'alerta 3.

L'acte, que pot ser recorregut en reposició, manté d'aquesta manera les mesures relatives a activitats recreatives d'atzar que establia la resolució de Sanitat de 5 de desembre de 2020, amb l'obertura de fins a un 30% de l'aforament interior dels establiments; una ocupació màxima de sis persones per taula o agrupació de taules; distància entre taules d'almenys dos metres entre les cadires de les diferents taules i la prohibició de consum en barra. La resolució inclou bingos, casinos, salons de joc, salons ciber i locals específics d'apostes.