Gómez exige al Valencia CF "un paso decidido" para retomar las obras de Nou Mestalla:"Sin estadio no hay ATE"

Así se ha pronunciado después de que el alcalde de València, Joan Ribó, haya dado a conocer este jueves que el Valencia CF tiene elaborado un anteproyecto para la creación del polideportivo de Benicalap, una infraestructura para los vecinos de este barrio de la ciudad situada junto al nuevo Mestalla e incluida entre los compromisos del club dentro de la actuación para trasladar su campo de fútbol al entorno de la avenida Cortes Valencianas.

Al respecto, la vicealcaldesa ha subrayado, en declaraciones remitidas a los medios, que el "polideportivo se tiene que hacer porque es una obligación" y que "no es nuevo" porque "hace meses ya hablaron con la concejalía de deportes sobre este proyecto".

Sandra Gómez ha insistido en que este anteproyecto "no es un regalo a la ciudad, sino parte de sus obligaciones que por cierto ya deberían haber cumplido". "No podemos dejar de exigir que el Valencia cumpla sus obligaciones. No nos podemos dejar engañar", ha enfatizado.

"Si alguien cree que debemos dejar de exigir que se acabe el Nou Mestalla, ni defiende los intereses de la ciudad, ni de la afición. Lo que tiene que haber es un paso decidido que suponga retomar las obras del Nou Mestalla", ha reclamado.

Por tanto, ha remarcado que es "obvio" que "sin estadio, no hay ATE", y ha advertido: "No dejaremos de exigir y, si no se cumple con las obligaciones, nos mantendremos firmes y emitiremos informe para que decaiga la ATE. Por tanto, no nos dejemos engañar, el polideportivo hay que hacerlo, pero el estadio también".