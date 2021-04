Tras su paso por La isla de las tentaciones 3, Lola Mencía desembarcó en las playas de Honduras para concursar en Supervivientes. Y es que la leonesa fue uno de los rostros que más juego dieron en el programa por sus múltiples vaivenes emocionales. Sin embargo, parece que a otros participantes del reality les hubieran gustado vivir esta aventura también.

Isaac, tentador de Marina y actual pareja de Lucía, era uno de ellos, pero su nombre se cayó de la lista después de vérsele en una fiesta en la que supuestamente no cumplió las medidas sanitarias. Pero ahora Lola ha confesado que el que fuera su novio, Diego, también quería ser concursante de Supervivientes 2021 y podría haber pensado hacer un montaje para conseguirlo.

"Me llegó una información de que Diego quería hacer un robado con un paparazzi y que salieras tú con él", le comentó directamente a Marta López mientras estaban tumbadas en la arena. "La famosa que quería era Marta López [...] Este pica muy alto. O sea... ¿dónde va?".

Lola aclaró que esto no lo escuchó de su boca, pero le llegó esta información por terceros y se la quiso contar a su compañera, quien no podía salir de su asombro. "Yo sabía que no tenías ni idea de esto, que eran invenciones de él", comentó la exparticipante de La isla de las tentaciones al ver que la colaboradora de Sálvame no sabía nada.

"¡Yo debo tener una cara de gilipollas que no veas!", exclamó Marta López, pues ya acumula una larga lista de desamores recientes tras el 'Merlos Place' y su ruptura con Efrén Reyero. "Hay que ser cutre. A mí no me gusta nada".

"¿Él qué se cree que tengo yo, un pasaporte para ir a los realities?", bromeó López. "Él quería hacer una exclusiva para entrar en Supervivientes. Y después de ese robado quería hacer una exclusiva hablando mal de mí", añadió Lola.