Soraya Arnelas lanza un dardo a TVE por la poca implicación de parte de su equipo en Eurovisión: "Son carcas y cutres"

Hace unos días, Soraya Arnelas denunció con contundencia y sin pelos en la lengua la falta de implicación de parte del equipo de RTVE a la hora de trabajar con los artistas que cada año representan a España en Eurovisión. Lo hizo en un acto organizado por el Colegio Mayor Pio XII, y su intervención se ha vuelto viral.

Soraya y Barei, quienes participaron en Eurovisión en los años 2009 y 2016 respectivamente, se sentaron a charlar sobre su experiencia en el festival ante los estudiantes del centro madrileño. Allí hablaron del buen sabor de boca que les dejó dicha aventura, pero también de aquello que no les gustó tanto.

La opinión de la cacereña ha sido compartida por los usuarios de Twitter en la tarde de este jueves por su enfado con algunos responsables del ente público. "Obviamente, TVE es el ente, pero mi problema no es Televisión Española, sino la gente que está dentro trabajando", avanza Arnelas, de 38 años, en el vídeo.

Soraya, como siempre, contando la verdad del #Eurovision de TVE.



"Hay gente a la que le da absolutamente igual el festival, gente que probablemente no es eurovisiva y gente que tiene su salario a final de mes y no le van a pagar más porque tú ganes o pierdas", dice la intérprete, que opina que hay personas que llevan "muchísimos años trabajando" y a la que "TVE no le va a dar de baja": "Les va a costar una fortuna echarlos".

Arnelas ha denunciado, así, la actitud de algunos empleados. "Son unos carcas, unos cutres", opina. "Entonces el que paga el pato es el que representa al país. Y todo el equipo que lo pasamos fatal cuando vamos donde tenemos que ir", dice.

"Eso es lo que pasa cuando te metes en una empresa donde tus compañeros no hacen ni el huevo y tú te tienes que comer todo el curro. Tú te quiebras la cabeza en hacer todo lo posible para que ese proyecto salga adelante y la gente que tienes a tu alrededor no te apoya", ha zanjado.