Ribó respecta la decisió judicial sobre les paelles universitàries però rebutja aquests esdeveniments a València

Així, ha assenyalat que "l'única cosa" que s'afavoreix amb ells és "determinats comportaments" que no li agraden i ha manifestat que, "dins de l'ordenament vigent" es farà el "possible" perquè "aquest tipus de festes no se celebre" en el terme municipal de València.

El primer edil s'ha pronunciat d'aquesta manera després de firmar amb l'alcalde de Torrent (València), Jesús Ros, el conveni per a la creació del consorci que coordinarà la creació del centre d'acolliment d'animals impulsat per aquesta localitat i la capital valenciana, preguntat per la resolució judicial sobre les paelles universitàries de 2019.

El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 3 de València ha donat la raó als organitzadors d'aquest esdeveniment en la pedania de la Punta enfront de l'oposició de l'Ajuntament de València, al que se li condemna a pagar les costes del procediment.

Així es desprèn de la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual la jutgessa estima el recurs interposat pels organitzadors de l'esdeveniment i declara no conforme a dret la resolució municipal.

En 2019 els organitzadors d'eixes paelles van sol·licitar autorització i van presentar una declaració responsable de l'acte. El consistori, segons s'al·legava en el recurs, havia autoritzat l'esdeveniment Paelles Universitàries 2016 en el mateix recinte i iguals condicions, així com el festival musical el Row.

"El tema de les paelles universitàries a l'Ajuntament de València no li agrada. Vull que quede molt clar. Pensem que açò és un negoci, d'alguna manera, i que l'única cosa que s'afavoreix són determinats comportaments que no són els que més ens agraden", ha asseverat Joan Ribó.

"Per tant, nosaltres no estem a favor d'açò", ha apuntat el responsable municipal, al mateix temps que ha afirmat que "la justícia és la justícia" i que la respecta.

"SANCIONS LLEUS"

L'alcalde ha comentat que en el moment "en què es va produir aquest tema", l'Ajuntament no tenia "competències, com és conegut més que per a posar sancions lleus". Ha exposat que "les greus i molt greus depenien de la Generalitat", alhora que ha insistit a rebutjar eixe tipus de celebracions.

"La nostra opinió, que quede clara: farem el possible, dins de l'ordenament vigent per descomptat, perquè aquest tipus de festes no se celebren en el nostre terme municipal", ha subratllat Joan Ribó