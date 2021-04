Puig, favorable a la reforma fiscal: "Els impostos que suposen una ruptura del mercat han de ser harmonitzats"

El cap del Consell ha realitzat aquestes manifestacions a preguntes dels mitjans a Madrid, on participa aquest dimecres en la jornada 'Wake up, Spain!'.

Puig ha reiterat la visió positiva del govern valencià a una reforma que tinga a veure amb "una harmonització fiscal europea" i ha apuntat que, fins i tot, el president dels Estats Units, Joe Biden "està proposant que alguns impostos, sobre grans corporacions, aconseguisquen més d'un continent".

"És important que a Espanya hi haja una harmonització fiscal, sobretot en allò que pot produir deslocalització o dúmping. Hi ha altres impostos que poden ser residenciats per les comunitats autònomes o els ajuntaments, però aquells que suposen una ruptura de fet del mercat han de ser harmonitzats", ha raonat.

Preguntat per si açò afectaria a l'autonomia fiscal de les CCCA, el president ho ha negat perquè "hi hauria una part residenciada" en les autonomies.

Finalment, ha insistit que "ha d'haver-hi una harmonització europea". "Si hem de tindre cada vegada més Europa, hem de tindre una harmonització fiscal europea; és una pèrdua de sobirania, però en favor de la cohesió social i territorial", ha conclòs.