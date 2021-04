Entrevista | "Lo que más me preocupa del vídeo del laboratorio de Vivotecnia es la falta de empatía de esas personas"

Tras varios días de polémica, aún se esperan los resultados de la investigación de la Físcalía ante el impactante vídeo difundido por la organización Cruelty Free International (CFI) en el que se muestra el presunto maltrato al que han sido sometidos los animales con los que trabaja el laboratorio madrileño Vivotecnia.

"Las imágenes no representan los estándares de bienestar animal que estamos promoviendo desde el acuerdo COSCE de transparencia" cuenta Lluis Montoliu, miembro del grupo de trabajo sobre la experimentación animal de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) en una entrevista a 20minutos. El pasado viernes la entidad suspendió al laboratorio de este convenio por la transparencia en experimentación animal, al que pertenecía junto a otras 143 organizaciones.

¿Por qué se ha suspendido a Vivotecnia de ese acuerdo?

Mientras se está procediendo la investigación que hay abierta por parte de la autoridad competente, es decir, la Comunidad de Madrid, lo que hemos hecho ha sido suspender la pertenencia al acuerdo cautelarmente, o sea, temporalmente. Una vez se complete la investigación, y en base a los resultados, decidiremos si vuelve a formar parte del acuerdo.

¿En qué consiste la investigación?

Cualquier institución tiene que investigar internamente qué ha pasado y el responsable de la empresa nos dijo que lo iba a hacer. Se lo agradecemos porque esto es lo primero que tiene que ocurrir. Adicionalmente se van a llevar a cabo investigaciones externas por parte de a quien le corresponde, y esos no somos nosotros. La Comunidad de Madrid ya lo ha hecho y, además, lo ha puesto en conocimiento del Seprona y de la Fiscalía. Con lo cual todos los órganos implicados ya están en marcha. Revisar o inspeccionar no está entre los objetivos del Acuerdo de Transparencia. Nosotros lo que pedimos a las instituciones es que cumplan los estándares de experimentación y bienestar animal, que en este caso parece que no se han cumplido.

"Esto es absolutamente excepcional, aunque sé que esto está provocando mucho desconcierto y mucho rechazo"

¿Es normal que un hecho así se produzca en la actualidad?

No. Esto es absolutamente excepcional, aunque sé que esto está provocando mucho desconcierto y mucho rechazo. El vídeo es totalmente rechazable, pero no es habitual. En las instituciones en las que nos dedicamos a la experimentación animal, una de las cosas que hacemos es garantizar la formación no solamente técnica sino ética de nuestros trabajadores. Y esto incluye formarles en la empatía hacia los animales, en el respeto que le debemos y en el mantenimiento, en todo momento, de las condiciones de su bienestar. Para mí, lo que muestran las imágenes de ese video, además de procedimientos que no son aceptables con animales, es esa falta de empatía que demuestran esas personas, y es lo que me preocupa más.

Si no leíste ayer mi tribuna de opinión sobre experimentación animal en @agencia_sinc te invito hoy a hacerlo. Descubre cómo se plantea, evalúa, autoriza y realiza la investigación científica con animales en nuestro país y en toda la Unión Europea. @CSIC https://t.co/H0mJpgd5tj — Lluis Montoliu (@LluisMontoliu) April 14, 2021

¿A quién se le atribuye la responsabilidad y cómo ha podido ocurrir durante tanto tiempo?

En toda investigación animal coinciden tres tipos de responsabilidades. Primero la responsabilidad individual, o sea, la persona que realiza la acción y que tiene que afrontar las consecuencias ante la ley. Después la responsabilidad de la empresa o de la institución, en este caso son las encargadas de supervisar y monitorizar el trabajo de todos sus empleados. Y, en tercer lugar, la responsabilidad de la autoridad competente que está encargada de inspeccionar y monitorizar el cumplimiento de la legislación en todas las instituciones. Si estas imágenes se grabaron en su día, no entiendo por qué inmediatamente no se pusieron en manos de la autoridad competente. Es una situación un poco anómala porque si alguien es testigo de algo que parece un delito, tiene la obligación de comunicarlo. Si estás andando por la calle y ves a alguien cometiendo un crimen, tienes la obligación (de demandarlo), porque sino lo estás cometiendo tú mismo y te estás convirtiendo en cómplice.

Entonces, ¿está diciendo que la persona que ha grabado el vídeo tiene la misma responsabilidad, a pesar de ser ella quien lo ha denunciado?

No lo sé, pero pienso que si eres una persona que está viendo unos actos que considera inadecuados, su responsabilidad es trasladarlo inmediatamente a las autoridades. A partir de ahí las autoridades decidirán la responsabilidad de cada cual.

¿Puede cerrarse oficialmente el laboratorio o puede volver a abrir sus puertas?

Yo espero que esto se aclare. Primero, que esto no vuelva a suceder, espero que haya una explicación convincente y que la justicia se ocupe del responsable de la grabación de estos vídeos. También espero que este tipo de instituciones, que están trabajando con experimentación animal, sigan cumpliendo estrictamente la legislación y respetando el bienestar animal.