'Yo tampoco gané Eurovisión', un homenaje a los que no triunfaron

El libro Yo tampoco gané Eurovisión rinde homenaje a los que no triunfaron en el célebre festival a través de los testimonios de intérpretes, compositores y eurofans, describiendo de forma contextualizada la evolución de las distintas participaciones de España y del resto de países.

El profesional de la música Javier Adrados y la periodista Patricia Godes responden a preguntas como quiénes fueron los candidatos españoles, por qué participaron, cómo vivieron el festival o si se sintieron decepcionados, todo a través de los testimonios en primera persona de los protagonistas.

Se trata de un libro donde, además de poner en contexto cada participación de España en Eurovisión, se hace un repaso a los grandes perdedores del certamen, como Olivia Newton-John y Bonnie Tyler representando a Reino Unido en 1974 y 2012, respectivamente, o la artista belga más famosa de la historia, Lara Fabian, participando en nombre de Luxemburgo en 1988, entre otros.

Muy contenta de este encuentro eurovisivo. Javier Adrados, José Antonio Ayala, una serv y los cientos y cientos de ilustres perdedores eurovisivos. Hasta luego pic.twitter.com/uHqop7dRfY — Patricia Godes (@PatriciaGodes) April 11, 2021

Yo tampoco gané Eurovisión (Libros Cúpula), que ya está disponible en el mercado, incluye asimismo cartas de Massiel y Salomé, las dos únicas victorias de España en el Festival Europeo de la Canción, hace más de cincuenta años.

Además, cuenta momentos como la ilusión que se despertó en el público cuando Rosa se convirtió en la representante española y anécdotas de muchos de los participantes, como Karina, Remedios Amaya o Daniel Diges.

"Los organizadores del festival en Irlanda tuvieron la delicadeza de hacernos salir al escenario a los tres primeros clasificados y darnos nuestro diploma que acreditaba el triunfo", un detalle que "nunca más han repetido y deberían", cuenta Karina, que logró la segunda posición en 1971.

Remedios Amaya, que no obtuvo punto alguno en su participación en 1983, relata que "no sabía ni leer ni escribir" y que le "pusieron una traductora". "Lo que me contó es que yo no podía salir con el vestido que quería", rememora la cantaora, por lo que no le quedó más remedio que ponerse el utilizado en los ensayos y "salir descalza como en el videoclip".

Más recientemente, Daniel Diges recuerda entre risas que cuando se montó en el avión rumbo a Eurovisión 2010 estaba el futbolista Leo Messi en una portada de revista y le comentó a su equipo "¿Veis esto? Pues a la vuelta estaré yo en esa portada y habré cantado dos veces". Así sucedió, pero no por su victoria, sino porque un espontáneo se coló en el escenario y tuvo que repetir la actuación.

También se refleja y se analiza la evolución de la industria musical a lo largo de la historia, dedicando por otro lado un apartado a los eurovisivos mejor y peor vestidos como muestra del cambio de la moda.

En las últimas páginas se ofrece un espacio al público para que una docena de seguidores, muchos de ellos en medios eurovisivos, tomen la palabra y narren sus vivencias y gustos en torno al certamen.

Como muestra el libro, Eurovisión es para la industria musical lo que las olimpiadas son para el deporte, congregando año tras año a millones de espectadores frente a la televisión y un espejo de la evolución de la industria musical.