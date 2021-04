Ibai Llanos: "Mi cita ideal en 'First dates' sería con Bad Bunny, me haría muy feliz"

First dates comenzó este lunes la celebración de su quinto aniversario con un invitado muy especial, el youtuber Ibai Llanos, que acudió al programa de Cuatro para comentar la cita entre Sara y Mario.

"No tengo pareja, pero he estado enamorado. Ahora lo estoy de la vida en general", afirmó el bilbaíno en su llegada al restaurante. Carlos Sobera quiso saber que se sentía al tener tantos seguidores.

El streamer le respondió que "te sientes bien porque me ha llevado a estar en First dates", y admitió que "soy un fracaso en el tema personal, en el amor, pero intento aconsejar cosas que no me aplico".

"Tengo especial cariño a este programa porque lo ve mucho mi abuelo. No ve nada en la tele porque es muy de pueblo, pero le gusta First dates, es el único espacio de la tele al que tiene una adicción", señaló Llanos.

Tener entre nuestros fans a @IbaiLlanos es algo que nos encanta, y como experto en el programa que es, esta noche comentará la cita de una de nuestras próximas parejas 😉 #FirstDates12A #5AñosDeAmor https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/Fe3BxgkgQd — First dates (@firstdates_tv) April 12, 2021

Y añadió: "Mi abuelo no cena hasta que no acaba el programa. Le cogí cierto cariño porque a él le tengo mucho y en mi casa siempre se ha visto First dates". Tras su presentación, Sobera le explicó que le habían preparado un lugar especial para que narrara una de las citas.

Ibai Llanos, en 'First dates'. MEDIASET

"Un compromiso entre tú y yo, de vasco a vasco, de bilbaíno a bilbaíno: Tienes que venir un día, te busco la pareja ideal y, en vez de comentar una pareja, lo que haces es vivirla en primera persona", comentó el presenador.

Llano aceptó el reto: "Soy atrevido, pero mi cita sería con Bad Bunny, es la persona con la que cenaría". Y admitió, antes de sentarse a comentar la velada de Sara y Mario, que "si el programa lo consigue, haréis a un niño feliz".

😍 Definición de fantasía:



🤯 Tener a @IbaiLlanos en la terraza de @firstdates_tv comentando la cita de Sara y Mario 😄 #FirstDates12A #5AñosDeAmor pic.twitter.com/pz1ftT5Jjm — Warner Bros. ITVP España (@WBITVP_ES) April 12, 2021

Pareció que el youtuber les dio suerte porque, aparte de quedarse con la boca abierta cuando fue Llanos el que les sirvió el postre, tanto se gustaron que ambos decidieron tener una segunda cita.