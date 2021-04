Arrimadas pide a Sánchez que "dé la cara" y aclare "si habrá restricciones" cuando caiga el estado de alarma

Inés Arrimadas quiere que Pedro Sánchez "dé la cara" para explicar "qué va a pasar" una vez que caiga el estado de alarma, el próximo 9 de mayo. La presidenta de Ciudadanos ha explicado este martes que "la cuestión jurídica no es lo importante, sino el fondo", insta al jefe del Ejecutivo a acordar con las comunidades autónomas "si se van a necesitar restricciones o no después del 9 de mayo" y cree que el análisis debe partir de "cómo estará la pandemia para entonces o cuánta gente estará vacunada". Arrimadas dice que "solo Cs está hablando de esto".

"Sánchez no puede ser solo Mr vacunas, tiene que salir a dar la cara", sostuvo Arrimadas en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Permanente de la formación naranja. La presidenta acusó a Sánchez de "esconderse detrás de las comunidades autónomas" cuando toca "hablar de lo malo".

La vacunación, en palabras de Arrimadas, se ha convertido además en un "arma electoral" en la campaña de los comicios del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. La presidenta de Cs calificó de "irresponsables" tanto al Gobierno como al PP por utilizar las vacunas "para generar incertidumbre entre la población". Por eso, Ciudadanos propone "un pacto político" para "sacar la vacunación de la batalla partidista".

Arrimadas puso el foco principal de este problema en el Ejecutivo, que, dijo, "no coordina y no genera seguridad", pero considera que el PP también ha entrado en ese juego. "Tenemos que priorizar salud y economía y ahora tenemos en las vacunas la herramienta necesaria para conseguirlo", añadió la líder naranja, que considera que no se puede "generar una alarma social infundada".

De cara a las elecciones, Arrimadas aseguró que el candidato de Cs, Edmundo Bal, "es el único preparado para ser el presidente de todos los madrileños" porque, a su juicio, el resto de partidos "presentan candidatos" que representan "bandos" y que quieren ser "el presidente de la mitad de los madrileños contra la otra mitad". La presidenta de Cs esgrimió que son "el único partido que se ha comprometido de verdad a que Madrid no caiga en los extremos". El objetivo, concluyó, es construir "el Madrid del futuro" que para Ciudadanos ha de ser "libre y próspero".