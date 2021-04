Casado acusa a Sánchez de ocultar "ajustes" en impuestos y pensiones para "ganar tiempo" ante el 4-M

Pablo Casado cree que Pedro Sánchez está intentando "ganar tiempo" ante las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y que por eso el Gobierno oculta que tendrá que hacer "ajustes" en impuestos y pensiones para hacer frente a la crisis de la Covid-19 y "ocultar una caída" de 30.000 millones de euros. El presidente del PP da por hecho que "no cuadran las cuentas" y lamenta que los españoles "no sepan qué ha negociado Sánchez con Bruselas". De hecho, el jefe del Ejecutivo tiene previsto presentar este miércoles en el Congreso el plan de recuperación para acceder a las ayudas de la UE.

"Los españoles no tenemos ni idea de lo que está negociando Sánchez en Bruselas y esto no pasa en ningún país del mundo", lamentó Casado en una entrevista en Espejo Público. Además, calificó de "vergüenza" la falta de contacto del Gobierno con el PP.

Sobre el plan de recuperación, Casado afeó a Sánchez que no lo someta a votación en el Congreso, y puso el ejemplo de Italia, donde sí se preguntó al Senado por las reformas. Además, acusó al presidente del Ejecutivo de no dar toda la información. "Sánchez ha ocultado una caída de la economía para este año o un no crecimiento de 30.000 millones de euros, que es una barbaridad", ha enfatizado Casado, para añadir que las transferencias directas de los fondos europeos son 70.000 en seis años y este año "ocultan casi la mitad" con esos 30.000 millones.

Casado ha vinculado este asunto con las elecciones madrileñas y se ha preguntado si Sánchez "está intentado ganar tiempo hasta el 4 de mayo para no decir que tiene que ajustar las pensiones, que tiene que ajustar la reforma laboral y ajustar los impuestos porque no cuadran las cuentas".

Al ser preguntado entonces si cree que no se dan a conocer esas reformas en pensiones o mercado laboral porque hay una campaña madrileña, Casado ha dicho "por supuesto" y ha agregado que "el problema de Pedro Sánchez es que la solidaridad de Europa la está utilizando para autobombo" y "no quiere" negociar esos fondos europeos con la oposición, algo que, a su juicio, es "un auténtico escándalo".