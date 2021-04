PPCV pedirá el expediente del contrato de urgencia del IVF a Tragsa para gestionar créditos a hostelería, ocio y turismo

Ibáñez ha denunciado que este contrato, que asciende a 272.000 euros, se ha realizado "a dedo" y, a su juicio, "demuestra la falta de medios del llamado banco público de la Generalitat para llevar adelante su labor más o menos cotidiana".

Al respecto, el diputado 'popular' ha subrayado que, hasta la fecha, "la única línea de aportación a la Covid es un fondo de 50 millones" y de ellos "no sabemos si se han repartido íntegramente o todavía quedan por justificar o por asignar algunas partidas". "Lo que sí sabemos es que 272.000 euros se van a destinar al asesoramiento externo del IVF", ha manifestado.

El PPCV no entiende "cómo no se realiza esta encomienda desde el primer momento", porque, "si el Instituto Valenciano de Finanzas no tenía medios, lo sabía en enero, como lo sabe ahora en abril y, por lo tanto, no tiene mucho sentido estas encomiendas por la vía de emergencia".

Así, Ibáñez ha preguntado si este encargo es "una forma de dotar de medios a una empresa estatal" para que "acabe regulando el dinero que provenga de los fondos europeos".

Por último, el diputado ha censurado que "se incumple el anuncio del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, de que la línea de préstamos ascendería a 100 millones de euros". "De momento, lo único que conocemos es que se ha dotado con 50 millones de euros", ha concluido.