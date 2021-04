El PSOE-M ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid que aceptó la lista de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, pese a haber sido previamente denunciada por los socialistas al incluir en ella a Toni Cantó y Agustín Conde, han adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes socialistas.

En el recurso, el PSOE estima que "la condición de elector y elegible, no se habría producido, no solo no antes del 1 de enero sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo".

Además, indican que "los cambios de empadronamiento entre distintas circunscripciones electorales con fecha posterior al cierre censal del 1 de enero de 2021 no pueden considerarse de cara al proceso electoral en curso para las elecciones de 4 de mayo de 2021, sin que aquellos que, por tanto, no puedan reunir la condición de electores, puedan reunir la condición de elegibles, concurriendo en ellos causa de inelegibilidad".

El PSOE presenta este recurso contra la decisión que tomó este 5 de abril la Junta Electoral al dar por válida la lista electoral del Partido Popular, en la que Toni Cantó aparece como número cinco y Agustín Conde como número 23. Las vinculaciones con la Comunidad de Madrid de ambos, según el PSOE, no son motivos suficientes para poder presentarse a unas elecciones en este territorio.

Esta semana, el tribunal se manifestará acerca de este recurso, que tendrá que presentarse de manera oficial antes de este sábado por la noche.

El tribunal está obligado a responder a la mayor brevedad posible porque hasta que no dictamine la resolución del recurso, el PP no podrá enviar su propaganda electoral a los vecinos de Madrid por no su lista estar en plenas garantías legales.