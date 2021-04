Ayuso cree que Sánchez "ha hecho de la mentira una forma de vida" y le reprocha la ayuda "cero" a la Comunidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho "de la mentira una forma de vida" y le ha reprochado la ayuda "cero" que ha ofrecido a la autonomía.

"Si es responsable lo que tiene que hacer es cuidar a sus 17 comunidades autónomas como yo cuido a mis 179 municipios", ha expresado en declaraciones a los medios tras reunirse con hosteleros y comerciantes de Getafe.

La dirigente madrileña ha reprochado al presidente que no dude "en arremeter constantemente" contra la región, que se inhiba de sus responsabilidades y que esté "azuzando con las cifras y trasladando miedo", lo que no sabe si es para intentar que los ciudadanos no vayan a las urnas el 4 de mayo.

"Ayudas a Madrid cuando más se necesitó, cero"

"No le vi tratar de la misma manera las elecciones en Cataluña. No le vi poner en tela de juicio el contagio allí y yo lo que veo, desde luego, es que es él el que está confrontando constantemente", ha manifestado.

En este punto, ha incidido en que "tanto criticar lo de Sputnik y a continuación hacen lo mismo". "Me hicieron lo mismo con la cartilla Covid, con los controles en Barajas o con los test de antígenos en las farmacias. Cada propuesta que hemos puesto en marcha me la han negado y luego lo han hecho por la espalda", ha lanzado.

La presidenta ha criticado que se arrojen cifras de fallecidos y de muertos cuando "esta desgracia es de todos". Para la 'popular', las cifras son siempre "preocupantes" y ha recordado que ya dijo que cerrar perimetralmente la autonomía no era lo correcto.

En cuanto a las cifras, Ayuso ha trasladado otras: "material sanitario a la Comunidad, cero; ayudas a Madrid cuando más se necesitó, cero; visitas a los hospitales como Ifema o el Isabel Zendal cero; conferencias de presidentes desde el momento que dijo en julio que se había acabado la pandemia, cero y leyes para poder legislar en pandemia, cero". "Luego dice que Madrid miente con las cifras", ha espetado.