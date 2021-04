Horario y cuándo televisan la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé en 'Lo de Évole'

Este domingo 11 de abril se emite en La Sexta una nueva entrega del programa Lo de Évole, un formato de entrevistas donde el periodista Jordi Évole charla con distintos invitados. En esta ocasión, le toca el turno a Miguel Bosé.

La entrevista al completo con el cantante podrá verse el domingo 11 de abril, a partir de las 21.30 en La Sexta, donde el periodista preguntará a Bosé sobre diferentes temas, entre ellos, su cambio físico en los últimos años, sus problemas vocales o la época de desfases y drogas que vivió el cantante.

"Mi voz va y viene, ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz", explica Miguel Bosé en una parte de la entrevista, tal y como informa La Sexta. "He vivido años salvajes: drogas, sexo a lo bestia... Un buen día me desperté y dije: se acabó", sigue relatando el cantante, en referencia a una época de su vida, hace siete años, llena de desfases y desenfrenos.

Sus recién cumplidos 65 años de edad, la muerte de su madre, la relación con su padre o la presencia de Franco en su casa son otros de los temas de los que charlarán Bosé y el periodista en esta nueva entrega de Lo de Évole.