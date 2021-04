El próximo 29 de abril se cumplirán diez años del enlace del príncipe Guillermo y Kate Middleton, los herederos al trono británico. En la Abadía de Westminster, y ante los ojos de más de 36 millones de espectadores en el Reino Unido, ambos protagonizaron en 2011 una de las bodas reales más recordadas. Tanto es así que la cadena inglesa ITV emitió este miércoles el documental The Day Will and Kate Got Married, donde se cuentan algunos detalles inéditos del evento.

El largometraje recoge testimonios de algunos invitados desconocidos y ahonda en la preparación de la boda y los problemas a los que se tuvo que hacer frente el mismo día de la celebración, que reunió a un total de 1.900 convidados entre los que se encontraban el cantante Elton John, el cineasta Guy Ritchie o una de las parejas más solidas y populares: David y Victoria Beckham.

No obstante, al evento no solo acudieron celebridades, pues también se personaron en él algunas personas cercanas a la duquesa de Cambridge. Fue precisamente su hermana quien las invitó. Cumpliendo con su papel de dama de honor, Pippa Middleton tuvo en cuenta la presencia de Martin Fidler, el carnicero que servía a diario al hogar familiar; Martin Fidler, el cartero que les llevaba las cartas; o de John Hal, el dueño del pub del barrio donde creció.

Estos rostros aparecen en la producción, donde se recoge, además, el testimonio de la directora creativa de la firma británica Alexander McQueen, Sarah Burton, quien diseñó el vestido de novia de Kate Middleton; y algunos otros, como el de Gary Goldsmith, tío de la duquesa, o el de Fiona Cairns, la pastelera encargada de la tarta nupcial. Esta última cuenta, de hecho, que vivió muchas complicaciones para hacer el impresionante manjar frutal, el que tuvieron que trasladar por partes (en más de 40 cajas) durante más de 160 kilómetros.

Anuncio de la boda y peligro de bomba

Otro detalle curioso que se cuenta en The Day Will and Kate Got Married tiene que ver con el vestido azul que Kate Middleton lució el día del anuncio de la boda, y que se agotó en cuestión de horas. Ningún estilista la aconsejó para lucir dicha prenda, sino que fue ella misma quien la rescató de su propio armario por ser del mismo color que la alianza que le regaló el príncipe Guillermo.

Por otro lado, el anuncio oficial de la boda fue el 16 de noviembre de 2010, pero solo dos personas tuvieron el privilegio de conocer la noticia antes que nadie: Carole y Michael Middleton, los padres de la duquesa, quienes se emocionaron al conocer la noticia. Según cuentan en el documental, Kate Middleton y su ahora marido querían llevar esta información en secreto. Ni siquiera la reina Isabel II conocía sus planes. Se enteró el día del anuncio oficial.

Finalmente, la amenaza de bomba el día de la boda es otra de las curiosidades que se abordan en el documental, que revela los problemas de seguridad que se dieron aquel día. Bob Broadhurst, el excomandante de la policía metropolitana, recuerda a un individuo que logró traspasar la zona de seguridad y colarse entre la multitud. La posibilidad de que hubiera una bomba en las inmediaciones provocó un clima de tensión, pero, una vez llegaron los agentes explosivos, el ambiente se calmó.