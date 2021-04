Feijóo ve "mucho más seguro" vacunarse con AstraZeneca que contagiarse y pide disculpas por los "vaivenes"

Así lo ha trasladado, en respuesta a varias preguntas periodísticas en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha pedido "disculpas" a los ciudadanos por los "vaivenes" en relación a la vacuna de AstraZeneca, si bien ha matizado que no es una cuestión que dependa de las comunidades y ha indicado que los pasos a dar se seguirán analizando en el Consejo Interterritorial de Salud.

Eso sí, Feijóo ha remarcado que los medicamentos "tienen efectos secundarios" y la vacuna de AstraZeneca "es un medicamento", antes de ser preguntado acerca de si está a favor de que se pase a administrar dicha vacuna a partir de 65 años. Al respecto, el presidente ha restado valor a lo que él pueda opinar y ha insistido en que las decisiones en este tipo de cuestiones han de ser "sanitarias y no políticas".

Eso sí, ha urgido que los pasos se den "con el mayor rigor y en el menor tiempo" dado el contexto de la pandemia porque se está "dando una imagen bastante mejorable" ante los ciudadanos. Y es que, bajo su punto de vista y tras constatar que se lleva "meses" abordando esta cuestión, los especialistas sanitarios deben actuar lo más rápido posible, de una forma acompasada con las necesidades de la sociedad.

Pero tras apelar a la prudencia, sí ha dejado una reflexión: si no ha habido problema en la administración de la AstraZeneca en la franja de 60 a 65, "de 65 hacia arriba todo parece indicar que también tiene que ser correcto". Además, el presidente gallego ha apuntado que en Reino Unido se ha hecho "sin problemas al respecto". "Esto es un hecho contrastado, no una opinión", ha apuntado, antes de concluir que, en todo caso, "esto lo tienen que decidir los sanitarios, no los políticos".

MARGEN HASTA MAYO PARA DECIDIR SOBRE LA SEGUNDA DOSIS

A lo largo de su intervención, el presidente gallego ha insistido en varias ocasiones en que son "muy pocos" los medicamentos que no tienen efectos secundarios y ha ejemplificado con un fármaco de uso habitual como la aspirina. Por ello, ha recalcado que la clave está en lo que digan las agencias europea y española del medicamento.

En este caso, ha remarcado la "especial relevancia" de la opinión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) dada que la compra de vacunas se está llevando a cabo de forma "centralizada" por Bruselas. En todo caso, ha apelado a la prudencia, ya que "debe valorarse" los efectos de la vacuna de AstraZeneca.

Y preguntado sobre la incertidumbre que se introduce en relación a aquellas personas de colectivos esenciales menores de 60 que ya han recibido una dosis, ha respondido en la línea en la que ya se había manifestado este mismo jueves el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña: "hasta los primeros días de mayo" no tocaría administrar esa segunda dosis pendiente.

"Así que esperaremos dos o tres semanas para ver la posición de la Agencia Europea del Medicamento", ha dicho el presidente gallego, quien ha recordado las distintas opciones que hay sobre la mesa y que incluyen desde la posibilidad de completar el proceso con una segunda dosis de otra vacuna o permanecer con una sola dosis.

PROCESO DE VACUNACIÓN

Por otra parte, el presidente gallego ha defendido "el criterio de prudencia" de Galicia de reservar dosis de vacunas por si hubiera posibles problemas de 'stock', aunque el porcentaje de vacunas administradas sobre recibidas que proporciona diariamente el Ministerio le sitúan -según el último informe publicado- entre las últimas comunidades.

En todo caso, ha asegurado estar "muy satisfecho" con cómo avanza el proceso de vacunación en la Comunidad y ha destacado el "excelente" trabajo de los sanitarios. Además, ha recalcado que Galicia tiene más población mayor de 80 y no quiere arriesgarse, dado que desconoce "cuántas vacunas van a llegar a la Comunidad" con antelación.

También ha rechazado hablar de "aglomeraciones" en Santiago y ha minimizado la relevancia de las "colas" registradas en la vacunación masiva del Gaiás porque "con carácter general" el proceso transcurrió "con normalidad" en la práctica totalidad de puntos de vacunación de la Comunidad.

"Y en Satiago hubo colas derivadas de que acudieron personas que no estaban citadas o que llegaron antes de su hora", ha señalado, antes de hacer un llamamiento a los ciudadanos a que se ajusten al horario al que están llamados para recibir la vacuna para evitar este tipo de problemas.

SPUTNIK

En cuanto a que la Agencia Europea del Medicamento analice la vacuna rusa Sputnik V, Feijóo ha remarcado que su "opinión personal" es que el gobierno de España "no puede oponerse". "No estamos en situación de poder considerar que no necesitamos más vacunas; necesitamos múchas más y con más rapidez porque la economía se ha desplomado", ha reflexionado.

Eso sí, ante los contactos de otras comunidades, como Madrid, para la compra, ha subrayado que no es la opción de Galicia. Bajo su punto de vista, no se puede adquierir ningún fármaco que no esté autorizado por la EMA. "Y aún debería pasar luego por la Agencia Española del Medicamento", ha apostillado, reiterando su postura ya explicitada en la pasada jornada.

Además, ha insistido en que la compra está siendo centralizada y que una decisión de tal "calado" debe ser estudiada por todos en el marco del Consejo Interterritorial.

Con todo, ha asegurado "entender" que haya presidentes que dadas las "incertezas" en relación a las fechas o al número de dosis busquen otras vías, pero ha apelado a ser "muy reflexivos" y evitar las "tensiones" que podría generar "ir cada uno por su lado".