Miriam Sánchez pone a la venta su título de ganadora de 'Supervivientes': "Valor para coleccionistas y fans de la Lucy"

Miriam Sánchez Cámara, más conocida como Lucía Lapiedra, el nombre artístico que usaba en su etapa como actriz de cine para adultos, ha puesto a la venta su título como ganadora de Supervivientes, reality donde participó en el año 2008.

La excolaboradora de televisión lo ha anunciado a través de un tuit en su perfil de Twitter, donde ha incluido cuatro fotografías del título que recogió hace ya trece años en el plató de Telecinco, antes de su retirada de la pequeña pantalla.

"Vendo mi premio de #Supervivientes2008 por 1.000 pavos. Ya sabéis que esto lo tienen sólo 10 o12 personas en Spain. Valor para coleccionistas y fans del 'pgm' y la Lucy. Si estás interesado dímelo y te sigo para mensaje directo. Si eres troll te bloqueo en un segundo", ha escrito Sánchez.

Tras publicar el anuncio, un tuitero le ha preguntado si el título podría llevar un autógrafo en caso de que lo comprara y ella le ha asegurado que sí, aunque el resto de peticiones, tal y como ella ha pedido, podrían estar llegándole en privado.

Fue en 2019 cuando Sánchez apareció por última vez en televisión. La ex actriz porno se sentó en Sábado Deluxe para sincerarse sobre su vida personal tras ser noticia por la venta de sus implantes mamarios, un hurto en unos grandes almacenes y su último cambio físico.

La ex asesora del amor en Mujeres y hombres y viceversa señaló que una depresión le había llevado a tener hasta miedo de la gente: "No me apetecía salir a la calle ni estar con mi familia", explicó, asegurando que todo empezó en 2015.

Sánchez reveló que también atravesó una relación tóxica en la que su pareja que la obligaba a "hacer ayunos de tres días", motivo por el que quiso sabotearla: "Me rapé la cabeza al cero, me empecé a tatuar y empecé a comer".

Las adicciones y los ansiolíticos fueron la otra grave causa de su estado. Eso le hizo pasar por "un par de sustos" de los que quiso salir, según contó en el plató.