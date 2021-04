La amenaza del desalojo se aleja de El Cañaveral: "Parece que se va a solucionar"

Los vecinos del bloque de vivienda protegida de Mario Moreno Cantinflas, 35 están más cerca de poner fin a su “sinvivir”. Tal y como avanzó 20minutos, más de 50 nuevos propietarios de El Cañaveral se encuentran al borde del desalojo, dado que su bloque de nueva construcción no cuenta con la licencia de primera ocupación, lo que se conoce ahora como Declaración Responsable.

Hace una semana, la promotora Roca reivindicaba haber presentado el documento en más de una ocasión. Así, culpaba al Consistorio del embrollo por no haberle dado por favorable el documento. "El Ayuntamiento se ha vuelto loco", decía entonces la directora de la promotora, Carolina Roca, quien se decía víctima del cambio de la legislación – de la licencia de primera ocupación a la Declaración Responsable-. "La culpa es de los técnicos municipales, los cuales no asumen que hayan dejado de tener la competencia en la concesión de las licencias". De ahí que hace unos pocos días Roca asegurase a este medio que el caso se resolvería en los tribunales porque ella no volvería a presentar más escritos. Hasta hoy.

Según ha podido saber 20minutos, el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, se personó el martes en El Cañaveral para buscar una solución con la promotora. Tras la reunión, esta accedió a presentar una última Declaración Responsable. Así, según confirma el área responsable, los técnicos municipales acudirán el viernes a realizar una última inspección. La sexta y, por el bien de los vecinos, la definitiva. Pues en caso de que vuelvan a darlo por denegado, el Ayuntamiento tendrá que precintar el edificio.

Precintar, pero no desalojar de forma inminente. Fuentes aprovechó la visita para tranquilizar a los nuevos propietarios. El delegado les prometió tiempo. "En ningún caso se les va a echar de sus casas ese día", insiste el área. Lo que no quiere decir que se habrá un nuevo expediente que acredite que no se pueden habitar. De este modo, si el bloque no pasa la inspección se abrirá el periodo de alegaciones que podría alargarse unos meses más.. y los vecinos continuarían viviendo en un limbo.

Pero la promotora insiste: "Parece que se va a solucionar, y a los vecinos les ha confirmado el Ayuntamiento que no va a iniciar ningún procedimiento de desalojo. Se han quedado tranquilos, que es lo importante", señala Carolina Roca. La responsable de la constructora admite que, pese a haber decidido no presentar nuevos documentos, finalmente durante la reunión accedió a lo contrario. "Hemos acordado que habrá una nueva inspección que esperemos que sea en términos más amigables y favorable porque la promoción es legal". También valora en positivo la visita del delegado al terreno así como su reunión con él. "Por parte del Ayuntamiento ha habido un gran esfuerzo", dice.

Lo que no eximirá al Gobierno municipal de continuar inmerso en el proceso judicial. "El recurso sigue adelante", señala. Y es que para Roca dicho recurso es "necesario para sentar las bases de como es el engranaje de la nueva Declaración Responsable".

Los vecinos se dicen "esperanzados" desde que han conocido que Carolina Roca va a presentar "por fin" una nueva Declaración Responsable. No obstante, "somos cautos y no queremos hacernos ilusiones ya que nadie nos ha trasladado ese compromiso por escrito y todavía tendrían que venir los técnicos municipales a la urbanización para hacer una inspección". A esto se suma la inspección técnica: "Tienen que comprobar que las viviendas cumplen todos los requisitos de seguridad y hasta que eso no ocurra, no queremos hacernos ilusiones". Y es que tal y como cuenta Patricia, una de las vecinas afectadas, los vecinos ya han "sufrido mucho estos meses" y han "aprendido que no debemos fiarnos de nada hasta que lo veamos con nuestros propios ojos".

Un caso aislado

Desde que la Comunidad de Madrid cambió la legislación en el mes de octubre, el Ayuntamiento de Madrid ha recibido, hasta el día de hoy, 82 declaraciones responsables de primera ocupación y funcionamiento. Según explica el área que dirige Mariano Fuentes (Cs), "el sistema está funcionando de manera adecuada" y "no ha habido ningún otro caso como el de Mario Moreno Cantinflas", asegura a este medio.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre la Comunidad de Madrid aprobó la nueva Ley del Suelo 1/2020 con la que modificaba la Ley 9/2001. Precisamente, una de las principales novedades es que los medios de intervención urbanística municipal pasan a ser la licencia o la declaración responsable, mientras que la comunicación previa desaparece como medio de control urbanístico municipal. Lo que quiere decir que la primera ocupación de los edificios queda sujeta a declaración responsable y no a licencia como hasta el momento.

Con el objetivo de "ofrecer seguridad jurídica y certidumbre a los ciudadanos", el área de Urbanismo lanzó una instrucción para adecuar sus procesos a la nueva Ley del Suelo. Esto es un documento de trabajo interno para que los órganos del Consistorio competentes en licencias actúen de forma homogénea.

Tal y como informó el área, la instrucción tiene por objeto identificar el medio de control que, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo, procede aplicar a las distintas actuaciones urbanísticas reguladas tanto en el ámbito de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU) como en la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas (OAAE) con el fin de determinar las reglas de tramitación aplicables en cada caso.