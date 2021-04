Más de 50 nuevos propietarios de El Cañaveral, al borde del desalojo: "Nos sentimos engañados por la promotora"

El próximo 9 de abril el Ayuntamiento de Madrid podría precintar el nuevo bloque de vivienda protegida de Mario Moreno Cantinflas, 35. Y es que, según confirma el área de Urbanismo a 20minutos, esta promoción de El Cañaveral no cuenta con la licencia de primera ocupación –lo que ahora se conoce como Declaración Responsable–. Es un requisito indispensable que los recientes propietarios dicen que desconocían cuando firmaron la casa a principios de año.

En diciembre comenzó la entrega de casas, pero el 9 de febrero –con la mayoría de ellas entregadas– llegó el aviso del Ayuntamiento: si en dos meses la constructora no tenía los papeles en regla los nuevos propietarios deberían abandonar las viviendas.

Ahora queda menos de una semana para la fecha y los vecinos tienen "miedo", pues la promotora Roca ha llevado el caso a los tribunales. Esto, según explica una decena de vecinos a este medio, les ocasiona aún "más ansiedad" porque se dicen convencidos de que finalmente les tocará marcharse de sus casas. "Y a saber cuándo podremos volver. Nos sentimos engañados por la promotora", lamentan.

El Ayuntamiento sostiene su versión. Según cuenta a este diario, está "a la espera de que la promotora haga los arreglos solicitados y que presente la documentación". En caso de no recibirlo, dictará la orden de desalojo e iniciará el procedimiento de cese de la actividad y ocupación.

Mientras tanto, una quincena de familias como la de José María o la de Eduardo ya se encuentran viviendo en sus nuevas casas desde hace varias semanas. Otras parejas como Patricia y Ángel, pese a ser propietarios, han decidido no entrar hasta que se resuelva el asunto. Eso sí, "pagamos una hipoteca y encima vivimos en casa de mis padres", apunta la joven.

Aún es peor la situación de personas como Silvia o Raúl. Ambos han cumplido todos los plazos de pago durante los últimos dos años. "Solo nos faltaba firmar la escritura", cuentan. Se quedaron a un paso de ser propietarios porque el aviso del Ayuntamiento llegó justo después. "Y claro, ahora seríamos conocedores de las irregularidades", dice él. Por eso el caso de estas personas es aún más peliagudo: "He pagado todo y ni siquiera tengo las llaves", lamenta. Cada vecino arrastra su historia personal, pero todos ellos se suman a la misma protesta: "Que la promotora entregue el papel; es solo un papel que no les cuesta dinero".

Sin embargo, Roca asegura haber cumplido con todas las exigencias del Ayuntamiento. La socia directora de la promotora, Carolina Roca, afirma a este medio haber presentado la Declaración Responsable hasta en tres ocasiones. "Que me expliquen a mi cuál es el motivo de desalojo. Ya lo he presentado tres veces", apunta. Según la responsable, la culpa es de los técnicos municipales, los cuales "no asumen que hayan dejado de tener la competencia en la concesión de las licencias".

Cabe recordar que hasta hace unos meses ha pasado a ser la Comunidad. "No han querido asumir esa realidad y están dando coletazos para no perder ese poder; el Ayuntamiento se ha vuelto loco", insiste Roca quien no desiste en llevar el tema por la vía judicial.

El Ayuntamiento espera los papeles, la promotora dice haberlos entregado... y los vecinos viven en la máxima incertidumbre. "Esto es un sinvivir"– dice una–. "Sí, yo ni duermo", le responde otra