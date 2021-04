Los trabajadores afectados por ERTE pueden solicitar las ayudas directas de 150 euros mensuales a partir de mañana

La modificación de las condiciones, realizadas en acuerdo por el Consejo de Diálogo Social, va a permitir ampliar la cuantía de esta ayuda directa de 100 a 150 euros mensuales. Además, beneficiará a más trabajadores porque podrán solicitarlas todas aquellas personas cuya base de cotización sea de 50 euros/día, es decir, con un salario igual o inferior a 1.500 euros y con una renta de hasta 18.000 euros anuales.

Con el objetivo de paliar el impacto económico y social causado en el mercado laboral por la pandemia, el pasado mes de marzo el Consejo de Gobierno aprobó una partida presupuestaria de 1,5 millones destinada a la modificación y extensión de las ayudas para personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) entre octubre de 2020 y febrero de 2021.

Como señala el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, estas ayudas, que "nacen del consenso con sindicatos y la patronal, suponen un impulso en la promoción de medidas de carácter laboral y económico que ayuden a paliar la permanencia de la pandemia".

Desde la Federación de Empresas de La Rioja, su presidente Jaime García-Calzada indica que valoran de manera positiva que se aumente la cuantía tras el acuerdo en la mesa del Diálogo Social para "ayudar a los trabajadores que se encuentran en esta situación tan complicada que ha provocado la pandemia, que tanto está afectando a las empresas y a sus empleados".

Por su parte el secretario general de UGT, Jesús Izquierdo, recuerda que "hay que poner en valor estas ayudas que se han convocado por primera vez en La Rioja, porque permiten proteger a los colectivos más vulnerables, como son los trabajadores y las trabajadoras afectados por los expedientes de regulación de empleo". El responsable del sindicato destaca también la importancia del aumento en la cuantía de las subvenciones hasta los 150 euros mensuales, pero "sobre todo que se haya incluido la demanda realizada desde UGT para que los trabajadores con una base reguladora por debajo de los 50 euros pueden acceder a las mismas".

Como indica el secretario general de CCOO, Jorge Ruano "la extensión del acuerdo alcanzado entre Gobierno, sindicatos y patronal para el 2021, supone una mayor protección de las personas trabajadoras en ERTE, especialmente en aquellos sectores más afectados por las medidas restrictivas adoptadas para combatir la pandemia, como son la hostelería y el comercio, entre otros. Sectores en su mayoría altamente feminizados, con una importante contratación parcial y por lo tanto con unas prestaciones por desempleo mínimas".

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién puede solicitar esta ayuda?. Todas las personas trabajadoras que cotizaran a la Seguridad Social antes de iniciar el ERTE por un salario igual o inferior a 1.500 euros (base de cotización de 50 euros diarios) y que reciban una prestación contributiva por desempleo derivada de un ERTE por COVID-19, aprobada a través de la Dirección Provincial del SEPE en La Rioja. Es requisito indispensable que hayan permanecido en ERTE durante alguno de los meses entre octubre de 2020 y febrero de 2021.

¿De qué cantidad es la ayuda?. La cuantía de la ayuda es de 150 euros por cada uno de los meses entre octubre de 2020 y febrero de 2021 en los que el trabajador haya estado percibiendo la prestación motivada por el ERTE.

¿Tengo que estar todo el mes en ERTE para optar a la ayuda?. No, es suficiente con ser perceptor de prestación por ERTE algún día de los meses indicados.

Si estoy en ERTE antes de octubre, ¿tengo derecho a la ayuda?. Tiene derecho a la ayuda si ha percibido la prestación por ERTE desde octubre de 2020, independientemente del tiempo previo.

Ahora estoy trabajando en otra empresa, pero estuve en ERTE entre octubre de 2020 y febrero de 2021. ¿Tengo derecho a recibir la ayuda?. Puede solicitar la ayuda, aunque ahora esté trabajando en otra empresa. La ayuda es independiente de la situación actual.

¿Qué tengo que hacer para solicitar la ayuda?. La solicitud se debe presentar de forma telemática, mediante el modelo disponible en la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja, aquí. Para poder presentar la solicitud deberá disponer de firma digital.

¿Cómo puedo solicitar la firma digital o certificado de persona física?. Puede realizarlo a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que permite obtener un certificado software (el más habitual) o desde el DNI electrónico. Para más información puede consultar esta dirección.

¿Tengo que presentar alguna documentación con la solicitud?. Siempre que no se oponga a ninguna consulta y autorice a la Dirección General de Empleo, Dialogo Social y Relaciones Laborales a la verificación de los datos tributarios que figuran en la solicitud, no tendrá que presentar ninguna documentación. En caso de no autorizar, sí deberá presentar los correspondientes justificantes junto con una declaración de veracidad. En este caso los documentos deberán aportarse en formato PDF y firmados digitalmente.

¿Cómo sé que he presentado la solicitud?. Una vez cumplimentada y firmada digitalmente la solicitud, podrá imprimir el justificante de presentación con la comunicación del número de expediente asignado. Desde la