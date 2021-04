Tamara Gorro responde a los mensajes que recibió por la foto de su hijo Antonio con las uñas pintadas: "¿Es algo malo?"

Un story con sus hijos en Instagram ha hecho que Tamara Gorro quisiera pronunciarse, pues la cantidad de comentarios que recibió por privado le hicieron ver que había un tema que se debía normalizar. Y es que la imagen en cuestión era de una tarde en la que ella estuvo jugando a pintarse las uñas con sus pequeños, Shaila (de 5 años) y Antonio (de 3).

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa quiso responder con un vídeo a los mensajes de sus seguidores, pero curiosamente no fueron críticas ni comentarios negativos, sino personas aplaudiendo que dejara a su hijo pintarse las uñas.

"Me sigue llamando la atención que mucha gente me diga: 'Jo, qué bien Tamara, gracias por dar normalidad a que el niño se pinte las uñas'", comenzó diciendo en sus stories para mostrar lo sorprendida que estaba por tal cantidad de reacciones. "Sinceramente, ¿es algo malo?".

Tamara Gorro habla de que su hijo Antonio se pinte las uñas como su hija Shaila. TAMARA_GORRO / INSTAGRAM

"Yo me estaba pintando las uñas esta mañana, Shaila también, y Antonio me dijo: 'Mami, ¿me las puedo pintar yo también?'. Yo le dije: 'Pues claro'", explicó la mujer de Ezequiel Garay. "Al principio las quería rosas, de hecho, al final eligió el blanco".

Hace ya unos meses le sucedió algo similar cuando mostró a su hijo Antonio jugando con sus tacones. "¿En serio queda gente en este mundo que tenga la mente tan retorcida como para prohibir a un niño o a una niña jugar con muñecas o con coches?", se preguntó. "Los juguetes no tienen género".

Antonio, hijo de Tamara Gorro, jugando con sus tacones. TAMARA_GORRO / INSTAGRAM

"Esa es nuestra labor como padres. Mientras no hagan nada malo, ya está. Si tu hijo o tu hija se quiere pintar las uñas y es feliz, adelante", defendió Tamara Gorro, algo con lo que Ezequiel Garay también comulga, tal y como ella comentó.