Tamara Gorro revela que vivió "una pesadilla" antes de tener a sus dos hijos: "Mi marido lloraba y yo me veía culpable"

Tardaron cerca de tres años en ser padres, pero finalmente en 2015, y a través de un vientre de alquiler en Los Angeles, Tamara Gorro y Ezequiel Garay tuvieron en sus brazos a la pequeña Sheila. Dos años después, y esta vez por reproducción asistida, la influencer se quedaba embarazada de Antonio. Pero antes de esta felicidad actual (siguen queriendo aumentar la familia, esta vez con el método de la adopción, aunque ya explicaron que habían desistido), esa época fue "una pesadilla".

Lo ha relatado ella misma en un vídeo que ha colgado en su canal de YouTube, en el que ha contado con un psicólogo para dar mayor visibilidad a este problema al que se enfrentan muchas parejas y que en ocasiones pueden tener peores como consecuencias como trastornos mentales o la ruptura.

Gorro comienza diciendo que antes de "los años más felices" de su vida, cuando ya tuvo a sus hijos, fueron "los peores años" de la misma, asegurando que se tuvo que ayudar "sola". Mientras, aparecen varias de sus publicaciones, como al besar la barriga encinta de "la maravillosa mujer que dio vida" a su hija o ella misma embarazada de Antonio.

La influencer y modelo de 34 años explica que si decidió afrontar la situación por su cuenta fue porque vii al futbolista devastado: "Yo vi llorar a mi marido una vez, por lo mal que lo estaba pasando, y me sentía culpable. Entonces decidí no hacerle sufrir más. Las preguntas de la gente eran un agobio tremendo. Me puse en manos de una psicóloga, pero no sabía que existía la figura de un psicólogo especialista en este tema. Habría sido la primera en pedir ayuda".

Tamara también ha buscado la complicidad de sus followers y ha pedido que se compartan estas experiencias. "Esto es un problema que afecta a la pareja: ni el esperma del hombre ni el óvulo de la mujer. Hablemos de este tema con la mayor normalidad", agrega.

También, que la forma en la que vino al mundo su segundo hijo sigue siendo tabú: "Conozco personas muy conocidas que han tenido a sus hijos por reproducción asistida y lo niegan. Es respetable 100%, pero no lo comparto. Estamos haciendo un flaco favor al resto de personas que tienen este problema hoy en día. El problema no es tener un hijo por reproducción asistida, el problema es lo que sufre la pareja durante ese proceso".

Por esto mismo, y entendiendo que ella ha podido tener a sus hijos gracias a su posición privilegiada, ha hecho un llamamiento a la Sanidad Pública para que "dé más tregua" a quienes no consiguen tener hijos deforma natural. "Si no tienes dinero, no puedes acceder a una clínica privada y te quedas sin opciones de tener una familia", explica.