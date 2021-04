Mohedano aclara que Rocío Jurado ordenó sacar la caja fuerte de su sobrina: "Mi hermana desconfiaba de todos"

El nuevo capítulo de la serie documental de Rocío Carrasco ha sacado a la luz más detalles de la vida de la familia Jurado. La exmujer de Antonio David contó que tras sufrir un trágico accidente de tráfico su familia se posicionó en contra de Fidel Albiac, quien entonces era su novio, mientras ella estaba en el hospital en coma inducido.

La protagonista contó que un incidente referente a su caja fuerte la cual parece ser que se la llevaron Amador Mohedano, Pedro Carrasco y Ortega Cano de su habitación, Carrasco explicó que está muy molesta y dolida por este acto. Su tío, Amador Mohedano, se ha pronunciado al respecto y ha contado a El programa de Ana Rosa su versión de lo ocurrido.

Al inicio de la entrevista, el hermano de Rocío Jurado ha asegurado que es consciente que su nombre aparecerá en más de una ocasión en el documental de su sobrina: "Yo no me pierdo una, como he estado siempre, pues siempre tengo que salir". Seguidamente, Amador ha explicado que respecto al episodio de la caja fuerte él seguía instrucciones de la más grande: "Lo único que he hecho en el tema de mi sobrina es lo que mi hermana me ordenara que hiciera".

El tío de Carrasco ha querido despejar cualquier incógnita y ha aclarado que no sabía de la existencia de la caja fuerte: "¡Yo no sabía ni dónde estaba! El tema de la caja fuerte, la única caja fuerte que conozco y conocí, fue la que fuimos Pedro Carrasco, Ortega Cano y yo". Mohedano ha vuelto a insistir que fue su hermana quien pidió que cogieran la famosa maleta azul porque no confiaba ni en Fidel ni en Antonio David.

"Rocío Jurado en ese momento desconfiaba de todos", Amador Mohedano habla del suceso de la caja fuerte #AR6A https://t.co/Ta7zwhvYm7 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 6, 2021

"Mi hermana en ese momento desconfiaba de todos", ha añadido Amador. Incluyo, según ha explicado el exmarido de Rosa Benito, la cantante desconfiaba del jardinero que era "el que tenía las llaves para entrar, salir y regar las plantas de La Moraleja". El entrevistado ha explicado que "la caja fuerte estaba en un altillo de un armario, la metimos en el coche, nos fuimos y punto". Esta escena sería la que dio lugar a las fotografías de él, el padre de Rocío Carrasco y Ortega Cano cargando con una maleta azul.