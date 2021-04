Casado califica el multipartidismo como "el mayor desastre" y dice que Sánchez está "obsesionado con Madrid

Pablo Casado ya ha activado la maquinaria para el 4-M y ve las elecciones en Madrid como el pistoletazo de salida para su futura llegada a la Moncloa "Gobernamos en 2.800 ayuntamientos, en la UE, en seis autonomías, hemos gobernado quince años en España. Los votantes de Cs y Vox se están dando cuenta de que la única alternativa a Sánchez es el PP", aseguró el líder de la oposición al tiempo que aseguraba que el multipartidismo es "el mayor desastre para la democracia española".

En una entrevista en Telecinco, Casado afeó a Pedro Sánchez que esté "obsesionado con Madrid". Frente a la posición del Gobierno, "Ayuso ha demostrado que está en las cosas importantes: crear empleo, bajar impuestos, que funcione la Sanidad pública de calidad", sentenció el presidente popular, antes de avisar que la intención de la izquierda es "subir los impuestos".

"Cuanto más atacan a Madrid, más nos apoyan los madrileños", aseguró un Casado que está convencido de la victoria el 4 de mayo. Además, no se fía de las encuestas, a pesar de que en el caso madrileño en la mayoría de ellas la cosa está muy de cara para el PP. Si fuese por el CIS de Tezanos, no estarían gobernando ni Almeida, ni Ayuso, ni Juanma Moreno. Esto no se ve en ningún país serio del mundo, está al servicio al PSOE".

El empleo es otro de los asuntos más preocupantes para el PP. Casado ha asegurado que la tasa efectiva de desempleo "ya es del 24%", algo que, ha calificado de "terrible". Sobre esto, no entiende la postura del Ejecutivo. "Y todavía dice el señor Sánchez que van a venir los brotes verdes. Esto es una falta de respeto porque tenemos un 40% de jóvenes en paro y aún así se permiten decir que estamos viendo ya la recuperación", ha criticado.

En este sentido, ha subrayado que el PP lo que pide es "reacción", de forma que si las medidas "no han funcionado" hasta ahora, el Gobierno atienda las propuestas que plantea su partido, entre ellas, bajar impuestos, extender los ERTE y liquidez directa a las empresas. "Yo le voy a pedir hoy a Sánchez una cosa y es un Pleno monográfico sobre la situación del empleo en España, que dé la cara", ha declarado. A su juicio, "hay seis millones de desempleados" y debería "salir" a explicar qué medidas va a tomar.