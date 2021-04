El paro se reduce pese a la pandemia y la cifra baja de los 4 millones en España

Los datos siguen sin ser buenos. El desempleo en España se mantiene en niveles preocupantes, pero hay algo de luz, y es que el mes de marzo ha reflejado que el desempleo bajó en 59.149 personas (un 1,5%), su mayor retroceso en este mes desde el año 2015. Además, queda por debajo de los cuatro millones en total. Por otro lado, la Seguridad Social ganó en marzo una media de 70.790 cotizantes respecto al mes de febrero (una subida de un 0,4%), lo que situó el número total de ocupados en 18,92 millones de cotizantes.

Esto se da pese al aviso de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien dijo este lunes que las cifras no iban a ser positivas. Añadió además que marzo pone fin a un trimestre "muy duro", en el que el impacto de la tercera ola del Covid sobre la economía ha sido mayor que el de la segunda ola, a lo que hay que añadir fenómenos meteorológicos como el de la tormenta Filomena, que no ayudaron al consumo. Asimismo, no descarta revisar las previsiones nacionales a la baja.

En este sentido, Trabajo ha atribuido este recorte del desempleo a las menores restricciones a la actividad económica por la superación de la tercera ola de la pandemia. En marzo de 2020, justo cuando la Covid hacía aparición en el mundo, el desempleo subió en 302.365 personas, cinco veces más que en marzo de este año.

Con este retroceso del paro, que pone fin a cinco meses consecutivos de aumentos, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el tercer mes del año la cifra de 3,94 millones de desempleados, con lo que vuelve a descender por debajo de la cota de los 4 millones después de que en febrero ésta se superara por primera vez desde abril de 2016.

Los ERTE siguen siendo, eso sí, una herramienta fundamental. El número de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo cerró el mes de marzo en 743.628 personas, 115.913 trabajadores menos que en febrero en la serie revisada y 155.755 menos teniendo en cuenta la fecha de notificación. De media, en marzo hubo 779.562 personas en ERTE.