Carmena critica el ambiente de crispación política y cree que el CIS "no debería hacer encuestas electorales"

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha hecho un análisis sobre las elecciones del próximo 4 de mayo y la campaña electoral. "Me desagrada mucho estar escuchando las descalificaciones y los discursos pueriles que nos impiden entrar en lo verdaderamente interesante", ha declarado en la mañana de este martes.

En una entrevista en Onda Cero, la predecesora en el cargo de Martínez Almeida ha evaluado la situación de Madrid y le ha dedicado las siguientes palabras a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso: "Lamento que haya optado por tener una actitud descalificadora y por elegir la contraposición de conceptos que no tienen contenido".

Por otro lado, ha recordado su etapa como alcaldesa y ha reconocido que ningún partido político ha intentado seducirle para que entrase en sus listas, "aunque hubiera dicho que no", ha reconocido, para después añadir: "Cuando he sido alcaldesa he intentado hacer un esfuerzo y no entrar en luchas partidistas, sino hacer lo mejor para la ciudad".

Además, también ha remarcado que la distancia entre la clase política y los ciudadanos cada vez es mayor: "Hay una gran desconexión entre la ciudadanía y los políticos. Esto indica un empobrecimiento y distanciamiento al hablar de relatos y no de proyectos".

Con respecto al CIS, que ha generado polémica tras su publicación el lunes donde se vaticinaba un empate entre los bloques de izquierda y derecha, "Desde hace tiempo pienso que es necesario que haya en el Congreso un centro de control para saber para cómo están funcionando las leyes, lo que se llama la sociología jurídica. El debate es ¿para qué queremos un centro de investigaciones sociológicas? Habría que ver si lo necesitamos para analizar el cumplimiento de las leyes".

Por último, tras ser preguntado por Carlos Alsina, ha señalado que "el CIS no debería dedicarse a hacer encuestas electorales. Se podría utilizar para analizar otros muchos aspectos de las leyes, como qué efectos producen cuando se aprueban, o si se cumplen o no. En otros países funcionan así", ha concluido Carmena.