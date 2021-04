La entidad de pago Nickel llega a Gran Canaria para instalarse en 25 puntos de venta

Además, la compañía ha activado en la isla 25 Puntos Nickel, como ellos se refieren a estos establecimientos, afirmando que continuarán abriendo más durante los próximos meses, según ha informado en nota de prensa.

Así, actualmente Nickel tiene 14 puntos de venta operativos en Las Palmas de Gran Canaria junto a otros 11 Puntos Nickel repartidos por las principales localidades de la isla de Gran Canaria. Además prevé expandirse por toda la comunidad, ya que cuenta actualmente con otros ocho puntos de venta operativos en la isla de Tenerife, que también pretende ir aumentando progresivamente.

En este sentido, ha apuntando que el objetivo es cerrar 2021 con más de 1.000 Puntos Nickel operativos en el conjunto de España.

En cuanto a Nickel se considera la "alternativa para la necesidad de tener servicios bancarios básicos (ingresar, retirar, atención personal) pero sin tener que pagar altísimas comisiones", si bien con "todas" las garantías de seguridad.

Actualmente, la entidad de pago tiene licencia bancaria, otorgada por el Banco de España, y "como en cualquier banco, el dinero de los clientes está protegido hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos".

Al respecto, expone que la "clave" está en su red de Puntos Nickel, desde los que los clientes podrán abrirse la cuenta e ingresar y retirar efectivo, así como recibir atención personalizada. Estos Puntos Nickel son establecimientos de loterías y estancos que se pueden encontrar en barrios y municipios de la isla, "devolviendo así a sus vecinos la cercanía y el trato humano a los servicios bancarios del día a día".

De este modo, consideran que "no sólo facilita la vida a la gente de los barrios, sino que también revitaliza" a estos estancos y loterías, ya que entiende que se les "abre una nueva fuente de ingresos" porque "es algo nuevo que ofrecer a sus clientes de siempre, y les da la posibilidad de ganar clientes nuevos".

La cuenta Nickel ofrece una cuenta con un IBAN en el que domiciliar ingresos y pagos, así como hacer transferencias, asociada a una tarjeta de débito Mastercard para pagar en todo el mundo, y sacar dinero de cualquier cajero. La cuenta se puede abrir con el DNI, el NIE o pasaporte de hasta 195 países, apuntando que las condiciones de la misma "son iguales para todos, tengas mucho o poco: no se pide nómina, ni ingresos recurrentes, ni mínimos, ni ninguna otra condición. Nickel no vende otro producto más que su cuenta, por lo que no intentará forzar ningún tipo de vinculación".

Finalmente, el CEO de Nickel España, Javier Ramírez, ha asegurado que están "muy contentos de poder confirmar" la llegada de Nickel a Las Palmas de Gran Canaria, ya que ha apuntando que a pesar de las "dificultades" vividas con la pandemia, se ha trabajado "duro para mantener los ambiciosos objetivos" marcados.

Asimismo, se mostró convencido de que llega "en un momento en el que Nickel tiene más sentido que nunca, en el que se puede hacer la vida más fácil a la gente y contribuir a devolverle la vida a los barrios".