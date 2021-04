Terelu Campos abandona emocionada el plató de 'Viva la vida' por un comentario sobre David Flores

La colaboradora de Viva la vida Terelu Campos ha abandonado visiblemente emocionada el plató del programa tras un comentario sobre David Flores, el hijo menor de Rocío Carrasco, que ha sacado a la luz otro colaborador, José Antonio Avilés.

Los tertulianos del programa se encontraban este sábado analizando las últimas informaciones reveladas en Viva la vida, que apuntan que Rocío Flores podría haber estado influenciada por su padre, Antonio David Flores, desde que era una niña, según la documentación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor, del año 2013.

"Por su puesto que yo sabía de estos informes, tenía conocimiento de todo esto. Ella (Rocío Flores) ha escuchado una parte durante un tiempo, yo creo que es necesario que ella escuche la otra parte, aunque sea doloroso, porque a veces la verdad conlleva dolor", ha señalado Terelu Campos en un momento del debate.

Ha sido entonces cuando, Avilés, amigo de Rocío Flores, ha reconocido que "hay cosas que no me cuadran" de todo el conflicto entre Antonio David y la hija de Rocío Jurado. "Hay parte de esas dos víctimas, como dice Rocío Carrasco, que tanto a Terelu como a Carmen Borrego las llama 'tita'", ha dicho el colaborador en referencia a David Flores.

En este punto, Terelu Campos no ha aguantado la emoción, se ha levantado de su silla y ha abandonado entre lágrimas el plató del programa, mientras su hermana, Carmen Borrego, ha permanecido en el asiento de al lado. "Nosotras queremos muchísimo a David, y hace muchos años que no le vemos", ha puntualizado Borrego.

Ante la insistencia del resto de colaboradores, Avilés ha terminado aclarando la frase que emocionó a Terelu y la puso en contexto. Según ha explicado, después de participar en Supervivientes, viajó hasta Málaga para encontrarse con Rocío Flores. Allí coincidió también con David Flores, ha asegurado. Estando con ambos, Carmen Borrego le llamó por teléfono y, al ver su nombre en el móvil, David Flores la llamó "tita Carmen".

"Nosotros nunca hemos hablado de él ni lo vamos a hacer porque no es un personaje público, lo que no quiere decir que no lo hayamos pasado mal por la relación que hemos tenido con él y por el tipo de persona que es, porque es alguien adorable, y se me pone la carne de gallina", ha sentenciado Carmen Borrego.