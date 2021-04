Terelu Campos y Rocío Flores se reencuentran tras nueve años sin verse

Terelu Campos ha sido desde siempre uno de los grandes apoyos de Rocío Carrasco, a quien siempre ha respaldado y animado para que contara su historia tras más de dos décadas de silencio. Ahora, tras la emisión de los cuatro primeros capítulos de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, la colaboradora ha revelado un inesperado reencuentro que ha tenido con Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, y a quien no veía desde hace 9 años.

El fotógrafo y colaborador de Viva la vida Diego Arrabal ha sido quien ha dado la noticia en el programa que presenta Emma García, lo que ha cogido de sorpresa a la hija de María Teresa Campos. "En este plató hay una persona que se reencontró anoche con una persona a la que llevaba nueve años sin ver. Si quiere, que ella lo cuente", ha indicado Arrabal.

Tras el descarte inicial entre los tertulianos que había en ese momento, Terelu Campos ha terminado confirmando su encuentro con Rocío Flores. "Pero esto es un bombazo", ha calificado Emma García.

"Me estoy poniendo nerviosa porque pensé que era una cosa que iba a quedar entre nosotros", ha comentado Terelu, que ha tratado de quitar hierro al asunto mientras Arrabal ha añadido que Gloria Camila ha sido testigo de dicho reencuentro.

Tal y como ha explicado, la colaboradora se encontraba cenando en un restaurante de Madrid con Diego Arrabal y Kike Calleja cuando coincidió con Rocío Flores en un encuentro "muy cordial", según ha definido Arrabal.

"No sé descifrar la cara de Terelu", ha manifestado Emma García, a lo que la colaboradora ha reconocido que "no esperaba que se contara, porque no me parece nada malo, además".

Según ha revelado Terelu Campos, el encuentro con Rocío Flores fue "absolutamente casual", cuando la colaboradora salió un momento del restaurante para fumar en una zona más apartada. "Salimos Diego, otra amiga y yo", ha contado.

La colaboradora ha indicado que sobre ellos había unos andamios, lo que dificultó su visión en un primer momento. "Entonces hay alguien que me dice 'hola', y yo me quedé mirando", ha relatado. Esa persona era Gloria Camila. "Me acerco, la saludo con el codo, y me pregunta qué tal y yo también le pregunto qué tal y me dice que bien", ha continuado diciendo Terelu.

"En ese momento, yo no había visto a Rocío, porque me la tapaba Diego, y Rocío pasa delante de mí y yo le digo: 'Hola, Rocío'. Y ella me mira y me dice 'hola'. Nada más. Cruzaron la calle y se fue", ha añadido Terelu Campos.