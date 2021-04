El verdadero nombre de Lola, de 'La isla de las tentaciones', y por qué se lo cambió

Lola Mencía ha sido una de las concursantes que más juego ha dado en la tercera edición de La isla de las tentaciones. La joven leonesa entró con Diego Pérez, con quien llevaba tres años de relación y a quien conoció en otro programa de Mediaset, MyHyV. Sus acciones dentro del reality le hicieron ganar popularidad, hasta el punto de que se ha convertido en una de las concursantes de la nueva edición de Supervivientes. Sin embargo, no todos los seguidores del programa de Telecinco saben que su verdadero nombre no es Lola, tal y como deja entrever en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de medio millón de seguidores bajo el nombre de 'Marta de Lola'.

Ha sido precisamente en una ronda de preguntas que Lola ha realizado a través de sus Stories de Instagram donde ha quedado resuelto el misterio sobre su nombre real.

"¿Por qué Lola y no Marta?", ha preguntado uno de sus seguidores. El origen de ese nombre se remonta a Tuenti, la red social que cautivó a los jóvenes hace más de una década.

"Realmente solo me llama Marta mi familia. Incluso los profesores me llamaban Lola y los exámenes los firmaba como Marta Mencía (Lola)", ha explicado la concursante de la nueva edición de Supervivientes.

Según ha contado, "me empecé a llamar Lola porque en Tuenti (de aquella enana con 12 o 13 años, mi hermana me pillaba siempre y me lo borraba), para que no me encontrase la cuenta, me puse Dolores Fuertes de Barriga. Y ahí empezó todo", ha indicado.

Lola, al igual que el resto de participantes de Supervivientes, ha puesto rumbo a Honduras para dar comienzo al reality de Telecinco. "Dentro de muy poco empieza mi otra gran aventura... ¿Tenéis ganas de verme saltar del helicóptero?", ha preguntado a sus seguidores en Instagram.