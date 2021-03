Lola y su nuevo novio Iván se declaran su amor tras revelarse su secreto: "Mucha gente no lo entenderá"

Lola, de La isla de las tentaciones y el que es su nueva pareja, el futbolista Iván Rubio, llevan seis meses ocultando su amor para no desvelar lo que pasó tras el reality de Telecinco. Pero anoche se emitió la primera parte del debate de La isla de las tentaciones y se desveló el secreto, así que ya han podido hacer público su amor.

Lo han hecho en Instagram, donde se han dedicado sendos mensajes de amor con la misma foto: una en la que salen besándose en una bucólica carretera en medio de un bosque.

"Bueno por fin ha llegado el día, el día en que puedo gritar a los cuatro vientos todo lo que llevo guardado estos 6 meses".

"Han sido 6 meses muy, muy duros en los que solo tú y yo sabemos todo lo que hemos pasado, pero me hace feliz ver la persona que tengo a día de hoy a mi lado, todos y cada uno de los malos ratos que nos han hecho pasar durante este tiempo me han merecido la pena solo por el hecho de poder decir a día de hoy que tengo a lo mejor a mi lado y a una persona que ella solita se ha superado y ha luchado con y contra todo por ser feliz!", expresaba el futbolista.

Como su chica se va en pocos días a Honduras para concursar en Supervivientes, le daba ánimos: "Te esperan nuevos retos y aquí estaré apoyándote como he hecho durante este tiempo porque te lo mereces, demuestra la persona que eres y demuestra lo luchadora que has sido y eres. Pero sobretodo, ¡Sé tú!"

Ella respondía a ese comentario: "Te amo muchísimo de verdad gracias por todo lo que haces por mí, porque dejas que sea yo, porque me acompañas en todo, en lo bueno y en lo malo".

En su propia cuenta, Lola también se alegraba de poder hablar por fin: "¡Por fin! ¡Por fin deja de ser un secreto a voces!"

"Os presento oficialmente a @ivan27official, mi pareja desde hace 6 meses. Mucha gente no lo entenderá, y pensarán que vamos muy rápido, que no se puede querer a nadie en tan poco tiempo, pero que sabe nadie... sólo tu y yo, mi amor, sabemos lo que hay", decía Lola, pues su relación comenzó prácticamente al acabar de grabarse el concurso.

"Todo comenzó con un baile de Tiktok y yendo a conocerte, y míranos, lo lejos que hemos llegado", contaba Lola a sus seguidores.

"Yo sé que no es fácil ser la pareja de Marta de Lola. Que lo que has visto ha sido súper duro de superar, que lo que has podido aguantar en cuanto a comentarios, igual. Pero tu has dado el cayo, has estado ahí cuando más lo necesitaba. Has sido mi hombro en el que llorar, mi apoyo incondicional", reconocía y agradecía Lola, muy expuesta mediáticamente por su comportamiento en La isla de las tentaciones.

"Nos espera una vida feliz una vez vuelva a España. Espero que sea mas tarde que pronto, pero ya me imagino reencontrándome contigo y llenándote de besos!!! Te amo, mi amor, y el que no lo entienda, me da igual", aseveraba Lola.