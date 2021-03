Juanjo, en 'First dates': "Me he liado con cada orco... Pero no hay un tío feo, hay un cubata sin beber"

"El pasado es importante para evitar los errores cometidos, pero en una primera cita hay que olvidar el pasado para concentrarse en el presente y siempre mirar al futuro". Así comenzó Carlos Sobera la entrega de este miércoles de First dates antes de presentar a uno de los protagonistas del programa, José.

El sevillano comentó que "en el amor me gusta ir poco a poco. Por muy guapo y agradable que sea el chico, no voy a pensar que estoy enamorado de él. No he tenido malas experiencias, pero sí cortas".

Su cita fue Juanjo, que sorprendió a los espectadores cuando comentó entre risas que "fui gogó de 'La ruta del bakalao' en los 90. Ahora mismo estoy soltero y con ganas de empezar algo nuevo".

"Lo he visto muy elegante y con mucha barba, que no son cosas que me atraigan mucho de las personas, pero tiene una mirada bonita y es simpático", señaló José de su cita en el restaurante de Cuatro.

José y Juanjo, en ‘First dates’. MEDIASET

Ambos pasaron a su mesa para cenar, donde comenzar a charlar sobre el tiempo que llevaban solos: "Estuve casado 10 años, pero me separé hace 6 y hace mucho tiempo que no tengo pareja", comentó el alicantino.

"Estuve ingresado por coronavirus porque me encontraba muy mal. En el hospital me dijeron que estaba muy chungo, que me podía morir, y me replanteé mi vida a nivel laboral y sentimental", afirmó Juanjo.

Pero al sevillano le preocupaba el pelo de su cita: "¿Siempre llevas así la barba?", preguntó. El alicantino le contestó: "No, voy a rachas. Antes nunca la llevaba y hace 11 años decidí dejármela porque, donde hay pelo, hay alegría".

"Como viene tan tapado no sé el pelo que tiene, a ver si va a ser la bestia de La bella y la bestia... porque para acostarme con un oso o un gorila... pues no. Que el pelo se quita", aseguró José.

Juanjo le explicó que no tenía ningún modelo de chico porque "me he liado con cada orco... Pero no hay un tío feo, hay un cubata sin beber", a lo que José le contestó que "lo importante está en el interior porque todos nos vamos a convertir en orcos en algún momento".

Al final, Juanjo sí que quiso tener una segunda cita con José porque "he estado muy a gusto en la cena, hemos hablado y reído mucho". El sevillano, por su parte, no quiso volver a quedar porque "no ha saltado la chispa".