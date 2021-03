G.Caballero asegura que sempre sentiu o "apoio" de Miñones, que avanza "coordinación" e "lealdade" co PSdeG

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, asegurou que sempre sentiu a "lealdade e apoio" do que será novo delegado do Goberno, José Miñones, quen avanzou a súa vontade de traballar en "coordinación" e "lealdade" co partido en Galicia.