Muñoz destaca la gestión "rigurosa y transparente" de Emvisesa, con consejeros con documentación "suficiente"

"Se ofrece a los consejeros amplia información sobre las cuentas y el balance de Emvisesa y, asimismo, se les ofrece cualquier aclaración u información adicional de cualquier partida o explicación que necesiten. Para la reunión del último consejo de administración, la convocatoria se les envió con cinco días de antelación y la documentación, entre cinco y cuatro días antes. Ningún consejero solicitó ninguna información adicional. Por tanto, niego categóricamente las insinuaciones del grupo Adelante Sevilla sobre obstáculos a la participación o a la fiscalización dentro de la empresa", ha añadido Muñoz en un comunicado.

El también portavoz del gobierno municipal ha insistido no sólo en que los grupos políticos presentes en el Consejo de Administración de Emvisesa tienen previamente toda la documentación necesaria para analizarla y justificar su voto sino que, además, "nunca en esta empresa ha habido tantas reuniones de sus órganos de decisión y ha sido tan transparente, señal inequívoca del impulso que han cobrado las políticas públicas de la vivienda en Sevilla con este equipo de gobierno local".

Así, señala que en el año 2020 se celebraron ocho consejos de administración, nueve comisiones ejecutivas y tres juntas generales, de manera que las decisiones y la propia evolución de la empresa a lo largo del año se pudieron ir conociendo "con absoluta transparencia".

"Si el grupo Adelante Sevilla ha decidido votar no a las cuentas y al informe de gestión de Emvisesa en 2020 y, con ello, no reconocer el impulso a la función pública de la vivienda en nuestra ciudad, no puede escudarse en la falta de tiempo, sino que es una estrategia política que, aunque legítima, no tiene justificación. Y menos al hacer referencia a un año, 2020, en el que la empresa municipal hizo un gran esfuerzo tanto para aliviar el pago de las rentas a sus inquilinos, particulares y empresarios y autónomos, afectados en sus ingresos por la crisis económica y laboral derivada de la Covid-19 como para iniciar las primeras VPO que se construyen en esta ciudad en más de una década", ha dicho el delegado.

Muñoz ha recordado, entre otras iniciativas, la aprobación de las bases de la primera convocatoria municipal para el desarrollo de 1.000 viviendas en alquiler asequible por promotores privados con la finalidad de que se ponga en marcha una inversión superior a los 100 millones de euros; la mejora y ampliación del Programa de Compra de Viviendas Vacías, con el fin de hacerlo más atractivo y continuar sumando viviendas a las casi 300 que la empresa municipal ha incorporado entre todas las modalidades de programas de captación de viviendas en los últimos años, o la suscripción de un crédito por 9,2 millones de euros con el ICO dentro del nuevo Plan Municipal de Vivienda en ejecución.

También, menciona el sorteo de viviendas en régimen de alquiler; la modificación del protocolo excepcional para inquilinos de viviendas públicas afectados por la crisis sanitaria para favorecer los cambios de viviendas a otras cuyas rentas se adecuen mejor a su nueva situación económica; las permutas realizadas para personas mayores o con algún tipo de diversidad funcional que residían en pisos cárcel, o el inicio de la construcción de la primera nueva promoción del plan municipal de vivienda 2020-2023 con la primera piedra del proyecto de Cisneo Alto.

A todo ello, según ha enumerado el delegado, se une el "fortalecimiento del capital con inyecciones por parte del Ayuntamiento, la entrega de locales acondicionados para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras, los acuerdos con entidades sociales para la cesión de viviendas para sus proyectos y, por supuesto, la coordinación permanente con los Servicios Sociales para buscar soluciones a personas en riesgo de perder su casa".