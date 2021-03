Cvirus.- Puig creu que es podrà valorar "alguna relaxació" si acaba Setmana Santa amb "incidència baixa"

Així s'ha pronunciat Puig en atenció als mitjans aquest dimarts, on ha incidit que "no és moment de relaxació" i que cal apostar per la "màxima prudència". Segons el president, ara "estem molt bé" després d'un "esforç enorme de la ciutadania", per la qual cosa "cal consolidar eixa posició".

A més, ha indicat que l'objectiu és "Covid zero". Per açò, ha advocat per arribar a l'estiu "en la millor condició possible", on es podran donar "més oportunitats a la superació i la reactivació econòmica".