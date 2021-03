UPA dice que es la única organización agraria que 'se moja por el agricultor' y lo defiende 'sin ataduras'

Ha sido en la comparecencia de prensa, en la Casa de los Periodistas, donde han dado a conocer su línea de acción y sus propuestas de remodelación a la Interprofesional del Vino de Rioja, ante elproceso de renovación del Consejo Regulador. Junto a Alcolea, han , Eusebio Fernández, vocal de UPA Rioja en el Consejo Regulador, y José Ramón Pecina y Miguel Ángel Alcalde, representantes de UPA Rioja en el Consejo Regulador.

Alcolea ha explicado la primera propuesta de cambio estatutario de UPA para la Interprofesional del Vino de Rioja, una modificación del sistema actual de recogida de acreditaciones por un proceso de elecciones libres, voluntarias y secretas. Ha explicado que el modo establecido para renovar la representatividad de lasorganizaciones profesionales agrarias (OPA) en la Interprofesional se articula mediante la presentación de acreditaciones de los titulares de viñedo que las OPA deben recoger personalmente y presentar en la Interprofesional en la fecha establecida.

"Resulta antidemocrático porque las organizaciones candidatas pueden ejercer presión, coaccionar y chantajear a los viticultores puesto que saben si estos entregan la acreditación a su Organización. Por tanto, la elección del viticultor ni es libre, ni es secreta", ha afirmado Alcolea.

Ante esto, UPA propone un "sistema democrático donde el viticultor emita su apoyo de manera secreta depositando su acreditación en una urna o habilitando un apartado de correos donde pueda remitir su voto directamente a la Interprofesional".

Alcolea ha dicho que "en UPA lamentamos que haya organizaciones agrarias que todavía no estén por la labor de darle a la institución un perfil democrático".

La otra propuesta de cambio para UPA es la exclusión del censo de titulares de viñedo de todas las hectáreas vinculadas a bodegas. Actualmente, en el figuran numerosas personas físicas y jurídicas que están vinculadas directa o indirectamente a bodegas comercializadoras que tienen registro embotellador. Así, Alcolea ha asegurado que"estos titulares desvirtúan e interfieren en la representatividad del sector productor, puesto que tienen los mismos intereses que las sociedades comercializadoras de las quedependen".

Por tanto, UPA reclama "la exclusión de todos estos titulares vinculados a bodegas, puesto que todas esas acreditaciones condicionan visiblemente a las organizaciones que las reciben, porque pasan a ser cautivos de esas bodegas y a defender sus intereses frente a los del resto de viticultores". En este sentido, UPA ha propuesto un cambioestatutario, "y se estudiará detenidamente el censo para identificar estos titulares e impugnarlos si fuera preciso", ha aseverado Alcolea.

PROPUESTAS DE ACCIÓN

Con respecto a las propuestas de Acción en la Interprofesional del Vino de Rioja, Alcolea ha informado de que "UPA defiende la producción y la rentabilidad de los agricultores sin hipotecas, sin ataduras y sinengañarlos", y ha recordado que "durante el último año, UPA ha defendido que los fondos europeos destinados a paliar los efectos de la crisis vayan dirigidos a garantizar la renta de los más débiles de lacadena, los agricultores".

Así, Alcolea ha afirmado que "UPA ha defendido y ha forzado la implantación de la vendimia en verde como la medida que compensa el desajuste de oferta y demanda de uva, siendo la única medida que en Rioja retira producción y garantiza una renta digna al agricultor".

De este modo, ha recordado que "durante el año 2020 tuvimos que escuchar por parte de alguna organización agraria como Arag-Asaja que la vendimia en verde era algo antinatural y que es preferible confiar en la buena voluntad de las bodegas a la hora de pagar un precio digno. Desgraciadamente, la buena voluntad de la mayoría de las grandes bodegas brilló por su ausencia y se formalizaron contratos muy por debajo de costes de producción, y por debajo del precio quefijó la vendimia en verde".

Por otro lado, UPA desaprueba también el almacenamiento privado como una medida de crisis beneficiosa para el sector ya que, tal y como ha explicado Alcolea, "lejos de solucionar el problema de oferta ydemanda, el almacenamiento privado solo ha servido como una ayuda directa a la elaboración de las grandes bodegas y ha creado un agravio comparativo evidente con las bodegas pequeñas y de carácterfamiliar, porque no tienen capacidad para optar a ella".

UPA también discrepa en la visión que tienen otros sindicatos y no considera positiva la última etapa de la Interprofesional. "En los últimos tres años, el precio medio de la uva de Rioja se sitúa en torno a los 0,75 euros/Kg con una bajada de precio continua año a año", ha asegurado Alcolea, y ha añadido que "UPA considera pernicioso que Arag-Asaja incluya en las estadísticas de precio de los últimos años el del año 2017, dado que el precio de la uva se vio incrementado por una helada generalizada en muchas zonas de La Rioja, y no por la gestión y los acuerdos llevados a cabo por la Interprofesional ni por el ConsejoRegulador, tal y como pretenden justifica desde la organización".Además, UPA está completamente a favor de la paralización de plantaciones.

"Consideramos que este aspecto no es negociable mientras no haya una demanda de materia prima reiterada en el tiempo". Y también se compromete a que todos sus representantes en el Consejo Regulador sean técnicos de la Organización o agricultores independientes, con el compromiso de no recibir trato de favor por el cargo queostenten.

UPA defiende el máximo apoyo presupuestario de la marca Rioja, puesto que "es el único patrimonio de los agricultores y es la garantía de nuestro futuro", ha afirmado Alcolea. A juicio de UPA, este apoyo se debe financiar en relación al volumen de negocio de cada sector que forma la Interprofesional, y la Comisión de Promoción de UPA velará por que el presupuesto y las acciones publicitarias vayan destinadasexclusivamente a la promoción de la marca Rioja.

Por otro lado, UPA vigilará que las parcelas de viñedo delas bodegas se vean sometidas a las mismas obligaciones y controles a las que están sujetas las producciones de los viticultores.

En otro orden de cosas, UPA se ha opuesto a la prórroga de 4 años de la representatividad, tal y como planteaba Arag-Asaja. "Estamos viviendo una etapa muy complicada en el sector agrario y muy particularmente en el sector vitícola, y es en estos momentos la voz de viticultores es fundamental.

Garantizar la renta de los agricultores es la máxima prioridad de UPA, y no escatimaremos esfuerzos y acciones para asegurarla. Para ello es imprescindible tener las ideas claras y defender los intereses de losagricultores en la Interprofesional y en el Consejo Regulador frente a las decisiones de las grandesbodegas", ha aseverado Alcolea.

Por eso, UPA considera indispensable las reformas estatutarias planteadas y espera tener el apoyo de todo el sector productor, por el bien de los agricultores y del conjunto del sector.

Fernández ha recordado que en UPA "tuvimos claro desde el inicio de la pandemia que el sector vitícola iba a ser uno de los más afectados. Teníamos que haber invertido más en la vendimia en verde ymenos en el almacenamiento del vino". Fernández también ha mostrado su asombro de que la Interprofesional desde el año pasado no haya hecho ninguna reunión para tratar estos asuntos. Además, haasegurado que "tenemos que bajar la relación entre existencias y ventas y no hay más manera que, lamentablemente, tirar uva en verde".