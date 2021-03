Si ya en el primer programa Lorenzo Caprile le bautizó como un mini Yves Saint Laurent, esta edición de Maestros de la costura no podría acabar de otra forma que con Ancor alzándose como ganador. Y lo ha hecho pese a una expulsión -y repesca- que revolvieron a las redes sin precedentes.

Así, el profesor de pintura dejó claro que, pese a no dedicarse a ello, las telas no se le resisten, llevándose el ansiado maniquí de oro, 50.000 euros y, por último, un curso de Diseño de Moda en la Universidad Politécnica de Madrid. Pero antes, se retó con Lluís. Ambos tuvieron que crear un vestido de gala inspirado en el rey del color rojo, Valentino.

Se trató de una prueba de altura no solo por el contenido de la misma, sino por los adversarios. Y es que, los dos habían demostrado ser los más competentes a lo largo de las últimas semanas, pese a ser notablemente diferentes entre sí. Sin embargo, durante la prueba, ambos compartían objetivo, y el catalán no disimuló al estar muy pendiente por la prenda que presentaría su adversario y se quejó de la duración de la misma: 150 minutos.

"Este parece un vestido que puede ser recordado" 💜#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/mEObMLLPay — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 29, 2021

Por el contrario, Ancor se mostró tranquilo y seguro ante un desafío muy acorde a sus gustos a la hora de diseñar. Al término del tiempo, los jueces coincidieron al compartir lo mucho que habían disfrutado al ver trabajar a los dos, destacando el inconfundible sello de Ancor y lo "absolutamente maravillosa, muy visual y bonita" que era la creación de Lluís.

🏆El ganador de la cuarta edición de #MaestrosDeLaCostura es... ANCOR @ancormdlc4 pic.twitter.com/5rTKYwUpzW — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 29, 2021

Sin embargo, los vaticinios se cumplieron y esto no bastó para vencer a Ancor, que se alzó como flamante ganador. "¡No me lo puedo creer, esto es un sueño!", exclamó, pletórico, el profesor. Por su parte, Lluís manifestó sus sensaciones encontradas: "Es un sentimiento agridulce, porque me lo he trabajado mucho, pero espero que esto sea también para él el inicio de mucho más".