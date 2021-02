Las redes afean la inesperada expulsión de Ancor de 'Maestros de la costura': "Lo más injusto de todas las ediciones"

Este lunes, ocurrió algo que nadie esperaba en Maestros de la costura: una doble expulsión que despedía, además, a dos de los concursantes favoritos. Sin grandes explicaciones, los jueces explicaron a los aprendices que uno de ellos se quedaría ahí.

La víctima fue la militar Nani, que presentó una falda que para los jueces fue una involución. En contraposición, el mejor valorado fue Javier. "Has elegido una prenda muy sencilla que no cumple el objetivo que pedíamos: con proyección internacional y que nos hablara de ti", le dijeron los jueces a Nani.

Por su parte, ella respondió: "Unas veces se gana y otras se aprende. Arriesgué y eso me ha pasado. Para mí, la costura es más que un hobbie, y voy a apostar por eso". Pero el drama no quedó ahí. Y es que, en la tercera prueba también hubo expulsión.

Fue Ancor quien tuvo que despedirse en una prueba que consistió en crear un traje válido para una actuación de trap. El joven diseñó un dos piezas en rosa que no convenció a nadie. Además, llegó a la prueba de expulsión después de que Laura, tras ser la mejor valorada en la prueba anterior, decidiera que bajasen a la palestra tanto él como el resto del equipo.

Además del cambio en la mecánica del programa, fue una expulsión llamativa porque se trataba de uno de los concursantes que más habían destacado desde el principio. "He aprovechado cada segundo y he absorbido de cada uno de ellos lo que me pudiera aportar", dijo.

"Yo me esperaba que me iba, mi nivel era más mediocre que el de mis compañeros. Estoy contento y triste. He aprovechado cada segundo y he absorbido de cada uno de ellos lo que me pudiera aportar, es un sueño que se acabó... pero que continuará de otra manera. Este programa me ha ayudado con mi autoestima, que la tengo muy mala", expresó Ancor entre lágrimas. En las redes, esta decisión no gustó nada, y ya se tiene la vista puesta en la repesca del próximo episodio.

