Alejandra Prat da su opinión sobre Rocío Carrasco: "Como madre no la puedo entender, yo lucharía por mis hijos"

Gracias al documental de Rocío, contar la verdad para seguir viva, los espectadores han podido conocer de cerca la historia de Rocío Carrasco. Desde que se estrenó el domingo pasado, han sido muchos famosos quienes se han pronunciado al respecto.

La última en hacerlo ha sido Alejandra Prat, hermana de Joaquín Prat, que trabajó junto a la hija de Rocío Jurado en el programa de Telecinco, Día a día, con María Teresa Campos como conductora del espacio.

Alejandra, en una entrevista para Europa Press ha dado su opinión al ser preguntada sobre Rociíto: "Como madre no lo puedo entender. Yo lucharía por mis hijos hasta el último momento, no pasarían los años que han pasado sin hablar con ellos, ni en broma, no podría aguantarlo".

Sobre Antonio David también ha querido pronunciarse, aunque dice que no se quiere mojar lo cierto es que Alejandra cree que "hay un juicio público que ya se le hizo a ella y ahora se le está haciendo a él". Un hecho con el que no está muy de acuerdo: "No me parece la manera".