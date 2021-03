María Patiño desmiente a Rocío Carrasco: "Falso lo que cuenta, mi verdad no coincide con su vivencia"

Rocío Carrasco volvió a impactar a los espectadores con su historia, contada en la noche del domingo en los episodios 2 y 3 de la serie documental que emite Telecinco sobre su vida.

En ellos, la hija de 'la más grande' relató cómo fue su relación con Antonio David desde que nació su primera hija, Rocío, hasta que lo hizo el segundo, David. Y, entre todas las anécdotas de esa relación, destacó una por encima de todas: la supuesta infidelidad de él cuando ella estaba embarazada.

Tras relatar cómo fue, y que la chica con la que le estaba siendo infiel su marido se llamaba Sonsoles, Rocío Carrasco contó que supo que la relación que Antonio David mantenía con aquella camarera "lo sabía todo el pueblo, menos yo, hasta que lo vi".

Carrasco recordó la pesadilla que vivió tras esos hechos. "Había noches que no salía y me quedaba en la casa llorando, y gente que pasaba de vuelta, de recogida, me gritaban: 'Rociíto, eres una cierva embarazada'. Lo sabía todo el mundo, lo sabía gente de prensa", ha dicho mencionando expresamente a la actual presentadora de Telecinco María Patiño, como conocedora de ese suceso.

Precisamente la periodista reaccionó a esa afirmación y, a través de sus redes sociales, se encargó de desmentir parte de su relato.

Roció vive y recrea una verdad pero no como fue. — Maria patiño (@maria_patino) March 28, 2021

"Rocío vive y recrea una verdad, pero no como fue", aseguró la presentadora de Socialité. "Lo viví, pero no fue así. No quiero quitar dolor, maté por demostrar la verdad, logré probarlo. Pasaron los años y pocos nos creyeron. Rocío no recuerda cómo ocurrió todo", aseveró en otro tuit.

Lo viví pero no fue así. No le quiero quitar dolor , matè por demostrar la verdad, logré probarlo. Pasaron los años y pocos nos creyeron. Rocío no recuerda como ocurrió todo. https://t.co/4iGTRsT07F — Maria patiño (@maria_patino) March 28, 2021

Sin embargo, no dejaron de lloverle críticas, por lo que siguió explicándose. "Falso lo que cuenta. Mi verdad real no coincide con su vivencia", aseguró.

Falso, lo q cuenta https://t.co/2CVB2bOGTO — Maria patiño (@maria_patino) March 28, 2021