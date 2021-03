Puig preveu que el decret sobre les ajudes europees s'aprove el dijous i descarta discrepàncies en el Consell

Puig, després d'assistir a la firma d'un acord entre sindicats i patronal, ha respost així les crítiques de "passivitat" de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, per a aprovar eixe decret i que atribueix al fet que "no es posen d'acord dins del Consell".

Sobre este tema, el president ha considerat "oportú" que "l'oposició es preocupe per alguna cosa en el que fa temps que estem treballant". En eixe sentit, ha justificat que no s'ha aprovat fins ara "no per una confrontació dins del govern" sinó "la necessitat de concretar el que volem, que és aconseguir la major agilitat possible per a poder invertir els davant possible quan es dispose dels fons i que les empreses puguen accelerar els processos".

No obstant açò, ha recalcat que aquest objectiu "ha de fer-se amb seguretat jurídica" i per a açò s'ha d'explicar "amb el suport de l'Advocacia de la Generalitat i de la Intervenció". En aquest sentit, ha aclarit que "els problemes que hi haja hagut i els ajustos en aquestes setmanes" són precisament per a "acoblar" el fons Next Generation EU, que és una "oportunitat, al teixit jurídic".