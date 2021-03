Raquel Sánchez Silva rompe su regla de oro y habla de sus hijos para presentar su próximo libro

La presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva siempre se ha mostrado cauta en lo que se refiere a compartir información privada a través de las redes sociales. Ha escogido mantener la privacidad de su familia en todo momento.

La periodista tiene una relación con el productor argentino Matías Dumont desde 2013 y fruto de esta unión nacieron dos niños, Mateo y Bruno, que tienen cinco años y son mellizos.

Desde hace unas semanas la extremeña comparte más información de la habitual sobre sus dos pequeños, pero el motivo sigue siendo puramente profesional y es que Raquel ha escrito un libro de cuentos infantiles inspirado en ellos.

El libro se titula Dos mundos y contará las historias de tres parejas de hermanos mellizos o gemelos. "Los mellizos y gemelos son niños y niñas extraordinarios y por eso merecen una mirada personalizada y unos cuentos donde los protagonistas son como ellos", escribía en una publicación en su perfil de Instagram.

Además, dos de los protagonistas se llaman Mabrú y Teono, que representan a sus hijos, ya que incluso los nombres de los personajes de ficción son una combinación de los nombres de sus mellizos.

Esta no es la primera incursión de Sánchez Silva en la literatura, ya que ha escrito varias novelas en los últimos años. La última de ellas fue El viento que no espera (Planeta, 2018).

No obstante, sí es la primera vez que se lanza a escribir cuentos infantiles. El libro, que ya está disponible para reserva, se publicará el 28 de abril de este año y, mientras tanto, Raquel va compartiendo pequeñas píldoras de información sobre los personajes.

"El mundo de Mabrú y Teono está repleto de animales, personajes, paisajes naturales y ciudades mágicas. Es un mundo barroco y rico en el que los astros y la naturaleza acompañan a los niños en todos sus descubrimientos acerca de su relación tan estrecha como compleja", relata la presentadora en una de las fotos que ha subido compartiendo datos sobre el libro.

Aunque no haya sido de manera directa, Sánchez Silva se ha mostrado abierta a mostrar un poco más de su vida personal. No obstante, ella siempre mantiene todo en el ámbito profesional y todo lo que comparte, sea o no un proyecto más cercano a ella, como el caso de este libro, tiene que ver con trabajo.