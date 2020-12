La declaración de amor de Raquel Sánchez Silva a su pareja, Matías Dumont: "Feliz, orgullosa y emocionada"

En mitad de la "campaña de acoso" que sigue vigente en su día a día, y que ella misma denunció recientemente, Raquel Sánchez Silva no tiene dudas de que en Matías Dumont encontró al hombre de su vida. Y apoya al padre de sus hijos en cada nueva aventura profesional.

Eso se desprende de sus últimas palabras de amor hacia el productor argentino en la publicación de Instagram (tiene algo más 205.000 seguidores) que nos ocupa y en la que la presentadora ha querido utilizar todo ese foco mediático para ayudarle con su recién estrenada película.

La conductora de Maestros de la costura y exconcursante de Masterchef Celebrity no suele dar pie en sus redes sociales a estas muestras de romanticismo, y quizá por ello tanto ha sorprendido a sus fans como ha restringido los comentarios de la publicación por la posibilidad de que llegasen hasta ella los haters que no cesan de mandarle mensajes sobre su participación en la muerte de Mario Biondo, su anterior pareja.

En esta ocasión, Sánchez Silva ha querido aprovechar su altavoz para publicitar 2020: El documental, una obra sobre la dura realidad que nos ha tocado vivir en esta pandemia del coronavirus y que ha sacado adelante su pareja, a quien conoció gracias al programa La incubadora de negocios, emitido en Cuatro entre finales de 2013 y 2014.

"Este fin de semana ya está en cines de toda España la película que ha producido mi pareja, Matías Dumont. No me puedo sentir más feliz, orgullosa y emocionada por la fuerza y resiliencia que demuestra en cada momento", ha declarado la periodista.

"Por eso, cuando todo se ponía en contra y el mundo se paraba, Matías decidió, una vez más, nadar a contracorriente. Y cuando la inactividad o la prudencia eran lo más seguro, él pensó que lo mejor era lo más difícil: hacer, crecer, arriesgar y confiar", ha contado antes de hacer un repaso sobre la génesis del proyecto.

"Sé que no lo dudó ni un minuto cuando me dijo en pleno confinamiento: 'Voy a producir un documental con Hernán Zin, lleva días grabando en la calle y en los hospitales y dice que lo que está viendo es peor que cualquier guerra de las que ha conocido como reportero'. Y esa necesidad de contar y de comprometerse con la información y con un momento decisivo y clave es lo que ha puesto en las carteleras este magnífico documental", ha reconocido.

"Una crónica inédita que quedará para la historia como el único testimonio audiovisual de los primeros meses de la llegada de la COVID a nuestro país", ha resumido la presentador. "Como dice el director, Hernán Zin, la única manera de superar lo traumático a medio plazo es mirar al dolor a los ojos y saber lo que pasó. 'Somos una sociedad adulta y merecemos saber', dijo anoche en los Renoir Princesa", ha contado Raquel sobre la premiere de la nueva cinta del dos veces nominado al Goya a Mejor Documental (por Nacido en Gaza y Nacido en Siria).

"Justo antes, Matías Dumont acababa de explicar (aguantando la emoción, lo conozco bien) lo orgulloso que se sentía por poder, de alguna forma, homenajear a todos aquellos que sufrieron tanto esta primera embestida de la enfermedad. 'A los que fueron esenciales'- dijo Matías- 'ojalá, este documental sirva”' Claro que sí, amor, sirve y mucho. ¡Enhorabuena!", ha apoyado Sánchez Silva a su pareja.