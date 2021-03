Donen d'alta a l'últim cavall ingressat en l'Hospital Clínic Veterinari CEU per rinoneumonia equina

En les dos últimes setmanes, un total de 18 cavalls tractats per rinoneumonía equina en aquest Hospital han sigut donats d'alta, l'últim d'ells aquest mateix divendres. Des del 21 de febrer, l'HCV CEU ha aïllat i destinat totes les instal·lacions i recursos de la seua àrea equina per a atendre exclusivament aquesta crisi sanitària i contribuir tant al tractament dels animals contagiats en estat més greu, com a la contenció del brot infecciós a través de les mesures d'aïllament adoptades, ha indicat la UCV en un comunicat.

Els cavalls atesos en l'HCV CEU, participants en la competició internacional de salt en la qual es van produir els contagis, han anat tornant en les últimes dos setmanes als seus llocs d'origen, entre ells, Alemanya, França, Suècia o Bèlgica.

Segons ha explicat la professora i veterinària clínica Ana Velloso, responsable de l'Àrea Equina de l'HCV CEU, "dels 24 cavalls tractats en aquest centre durant la crisi sanitària, 17 han requerit vigilància intensiva en UCI equina, sota monitoratge i vigilància constants del personal veterinari durant la seua estada, controlats també per circuit tancat de vídeo".

"En total, 18 cavalls s'han recuperat satisfactòriament en l'HCV CEU i 6 han mort en no aconseguir superar la gravetat dels símptomes que presentaven ja en el moment el seu ingrés", ha agregat.

Els cavalls atesos han presentat, segons destaca la professora i clínica María de la Cuesta, "processos inflamatoris, febra, abatiment i, en els casos més greus, vasculitis, atàxia o incoordinació de moviments i símptomes neurològics més severs, que han requerit l'atenció exclusiva de tot l'equip de l'àrea equina de l'HCV CEU: huit veterinaris, sis auxiliars ATVs i mossos, per a facilitar el maneig clínic dels animals que han presentat incapacitat per a sostindre's per l'afectació del seu sistema nerviós".

PARADA BIOLÒGICA I REOBERTURA

Una vegada donats d'alta tots els cavalls que encara romanien ingressats pel brot de rinoneumonía equina, l'HCV CEU ha entrat en fase de quarantena o "parada biològica". El director de l'Hospital, Felipe Ballester, ha destacat que "durant aquesta quarantena es realitzaran tres procediments de desinfecció de totes les instal·lacions equines, que seran certificats per una empresa externa acreditada".

"Després d'aquest període de parada i una vegada certificada la desinfecció, l'HCV CEU podrà tornar a reobrir les seues instal·lacions equines per a atendre a cavalls amb altres patologies el pròxim dia 13 d'abril", ha explicat.

La resta d'àrees de l'HCV CEU dedicades al tractament d'altres espècies animals no han hagut d'interrompre la seua activitat per la crisi equina i han seguit funcionant amb normalitat durant tot aquest període.

El 16 d'abril està també prevista la celebració d'una jornada de portes obertes dirigida a veterinaris equins. En ella, les professores i clíniques Ana Velloso, responsable de l'Àrea Equina de l'HCV CEU, i María de la Cuesta, responsable de Medicina Interna de l'HCV CEU, explicaran als professionals especialistes en veterinària equina convidats la cronologia i la casuística dels símptomes dels cavalls tractats, en un brot que s'ha caracteritzat per l'agressivitat de la variant del virus i per l'agudesa dels símptomes neurològics, pel que fa a brots anteriors de rinoneumonia equina.