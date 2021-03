Los exdiputados de Ciudadanos Sergio Brabezo y Marta Marbán irán en la lista de la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, según han informado fuentes populares.

Brabezo anunció hace 11 días que se daba de baja como afiliado de Ciudadanos ante "la deriva insensata" del partido que puede dar la Presidencia de la Comunidad al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

"Ya no reconozco al partido político al que me afilié con tanta ilusión porque (Inés) Arrimadas ayer cerró esta crisis en falso y sin ninguna autocrítica. Por todo ello, me veo empujado a abandonar Ciudadanos y darme de baja del partido", manifestó en una carta publicada en sus redes sociales. Además, desveló que había sido presionado para firmar una moción de censura contra Ayuso.

Marbán anunció también ese mismo día que dejaba Ciudadanos porque no se identificaba con lo que estaba pasando en el partido. A su parecer, "los ataques personales no son dignos de un partido moderado y centrado".

Asimismo, hizo hincapié en que el aterrizaje de Iglesias en Madrid es "un peligro" y necesita "en frente candidatos serios y que generen confianza a los madrileños". "Esto ahora mismo no lo hay en Ciudadanos y no quiero seguir formando parte de ello", manifestó.