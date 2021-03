Verónica Forqué explica a Susanna Griso su incidente con un reportero en Barajas: "Qué vergüenza..."

El pasado fin de semana, la actriz Verónica Forqué protagonizó una muy comentada escena en el aeropuerto de Barajas, cuando se enfrentó a un reportero que le hacía preguntas acerca de su viaje. Este viernes, Forqué ha comentado la escena con Susanna Griso.

La actriz, de 65 años, fue entrevistada por la periodista en Espejo Público y recordó lo ocurrido en una conexión en directo desde su casa, con un cigarrillo en sus dedos, algo que está prohibido tal y como recoge Vertele.

"Cállate, cállate, cállate, qué vergüenza!", dijo la actriz a Griso. "Créeme: perdí dos aviones. Me fui a casa con mi perra y mi maleta —su p... madre— Me tiré a la cama, recé un Padre Nuestro...", confesó la actriz.

"A las 6 de la mañana esta compañera tuya estaba con este cuerpo en el aeropuerto de Barajas. Todo fue como la seda. Me fui en primera. He decidido que a partir de ahora, si puedo y tengo money, me voy a comprar menos vestiditos y chorradas y voy a volar así", añadió Forqué.

La actriz también tuvo palabras elogiosas para la Benemérita: "Adoro a los guardia civiles, a los de seguridad y a todos, que los amo".

Forqué también tuvo palabras referentes al Día del Teatro, que se celebra este sábado: "Yo soy actriz porque quiero romper la capa de hielo que cubre el corazón de las personas. Esta frase no es mía, es de Franz Kafka, y es muy bonita".