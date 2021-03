El caos de Verónica Forqué en el aeropuerto: de perder los papeles a bromear con el periodista y la Policía

Sumida en un tremendo caos, sobre todo al principio, Verónica Forqúe protagonizó una surrealista escena en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez que la ha convertido en tendencia en las redes sociales durante todo el fin de semana.

Un reportero de Viva la vida que cubría la actualidad marcada por el puente en medio de las restricciones se encontró con la actriz.

Ella, que no encontraba en ese momento el salvoconducto para poder viajar -en su caso, a Tenerife por motivos de trabajo-, por lo que los nervios se apoderaron de ella. "No es el momento. ¿Tú entiendes el español? Me pongo hasta aquí porque tengo muchos problemas con los billetes. Déjame en paz, no me molestes", le espetó al reportero, perdiendo totalmente las formas.

Verónica Forqué me representa en todo momento. Y esto es una fantasía.pic.twitter.com/VPeJKFnsLY — Robert Calvo (@robert_calvo) March 20, 2021

Sin embargo, la escena tiene segunda parte. Una mucho más amable de la actriz y que, icónica casi siempre, ha despertado la simpatía de los usuarios de las redes. En ella, es Forqué la que se acerca al reportero para pedir disculpas.

"Ya se me ha pasado el mal humor. No tengo el papel para que me dejen volar, el señor agente, hay algunos muy monos, son muy tiesos nos vigilan para que no nos colemos. Voy a Tenerife con el teatro, trabajamos allí y necesitan el justificante. Lo tengo, pero lo he perdido y ahora estoy esperando que mi representante me lo mande", le dice al reportero en confidencia.

Espera que hay parte 2 de Verónica Forqué. 😂😂😂😍🥰 pic.twitter.com/ITDZd2Mh9z — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 😷 (@Albert_Edero) March 21, 2021

Además, habla amigablemente con los policías, con los que también bromea y protagoniza más de una escena surrealista al enseñarles el salvoconducto.