PSOE advierte del "destrozo social y económico" tras meses de zona azul en Huelin y Cruz de Humilladero

Según Pérez, "han pasado ya tres meses desde su imposición en estas calles y en el caso del entorno de Tomás Echeverría, en Huelin, están completamente vacías en las horas en que el pago del SARE está operativo", por lo que "la zona azul ha demostrado ser un fracaso social y económico para los vecinos".

"PP y Ciudadanos han obligado a que los residentes den vueltas más de media hora para encontrar un aparcamiento en la zona no regulada cerca de sus casas", ha criticado.

Así lo ha manifestó durante una reunión con vecinos en calle Pintor de la Fuente Grima, en la barriada de Huelin, junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina; al concejal socialista Jorge Quero, y a representantes de las plataformas vecinales contra la zona azul, Ignacio Romera en el caso de Huelin y Felipe Caras en el caso de Cruz de Humilladero.

Pérez ha agregado que "la zona azul se está convirtiendo en un castigo de De la Torre a los vecinos, los socialistas estamos en contra de la zona azul en los barrios porque no beneficia nadie la privatización de este espacio público que son los aparcamientos de nuestra ciudad. Lo único que hace es meterle la mano en el bolsillo a los malagueños".

"Entendemos que después de tres meses de ver continuamente las calles vacías, no sé qué espera De la Torre a cambiar de opinión y rectificar", ha agregado, incidiendo en "rectificar como hizo ayer, en el pleno, para que se conceda el nombre de una calle a Ana Orantes Ruiz".

Durante la atención a los medios el portavoz de la Plataforma vecinal Huelin No al SARE, Ignacio Romera, que representa "a más de 2000 socios de esta organización cívica, además de las principales asociaciones vecinales de la zona, Torrijos y Parque del Mar, vecinos de zona Centro, la asociación de vecinos La Cooperación de Cruz de Humilladero y la Federación La Solidaridad".

"Todos en contra de una imposición que no beneficia ni a los vecinos ni a los comerciantes". Según Romera, "en Huelin hay en torno a 1000 aparcamientos en la calle, mientras que hay más de 3000 residentes. Hay déficit de aparcamientos y la zona azul no funciona", ha dicho.

También ha agregado que los parquímetros no funcionan en el horario establecido y que los datos que ofrece el equipo de gobierno sobre los vecinos que han solicitado la tarjeta de residente "son falsos, porque se les está dando esta tarjeta a personas que no son del barrio, que son afines al Partido Popular, no nos facilitan la información original luego es una falta de transparencia y, además, se niega a hacer una consulta popular", se ha lamentado Romera.

"Aquí hay vecinos que tienen que llevar el patinete eléctrico en el maletero del coche porque deben aparcar su vehículo lejos de su casa donde no tengan que pagar, al volver del trabajo, y desplazarse en patinete hasta su hogar".

Romera ha propuesto que "el parking que actualmente explota el centro deportivo privado Go Fit, con un contrato de concesión de un suelo público que se ha privatizado de la misma manera que De la Torre está privatizando nuestras calles", ha zanjado Romera.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Vecinos La Cooperación de Cruz de Humilladero, Felipe Caras, ha manifestado que "el pasado 19 de marzo estuvo en la barriada el alcalde Francisco de la Torre. Se personó sin previo aviso y se reunió con una ínfima parte de comerciantes de Cruz de Humilladero que están a favor de la zona azul, haciendo una valoración parcial y dejando de lado la opinión de la mayoría de los vecinos y comerciantes".

El portavoz vecinal ha lamentado que "el equipo de gobierno sólo muestra una parte de la realidad, la que es amable con su imposición de una zona azul que no quiere nadie, ni vecinos ni la mayoría de los comerciantes".